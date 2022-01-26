〈房產〉去年大直豪宅交易西華富邦最熱銷 占比近半

實價登錄揭露，2021 年大直地區的億元宅交易達 32 筆，平均單戶總價約 2.2 億元，其中以「西華富邦」最熱銷，去年就已揭露 15 筆，平均單價 193 萬元，其他億元宅成交標的更不乏 10 年以上屋齡，甚至 19 年的華廈住宅，其戶數少、維護佳等特點，是這些華廈產品吸引低調高端客進駐的主因。

除西華富邦外，台北市大直位於堤頂大道的豪宅「青水硯」揭露實價以來的第一筆交易，去年 12 月 1.89 億成交一筆 8 樓住宅，單價 117 萬元；基湖路巷內的「景泰園」，去年 12 月 7 樓總價 1.76 億元，單價 130.1 萬成交；大直豪宅「達麗花園」1 樓戶，去年 10 月以總價 1.29 億元成交。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，大直不乏豪宅級華廈，樓層不高，屋齡也近 20 年，但多有三大共通性，「戶數少，隱密性高」，「位處靜巷、環境清幽」，「住戶水準高，公設維護得宜」，吸引低調高資產族購買入住。

張旭嵐指出，位於堤頂大道二段的「青水硯」，就在「帝景水花園」旁，屋齡雖已 19 年，因享水岸及公園景觀，也具不可取代性；「景泰園」戶數也不到 40 戶，屋齡已有 18 年，住戶不乏政商名流；而「達麗花園」位於明水路 526 巷內，屋齡已有 17 年，樓高 9 樓，社區共 34 戶，有戶外游泳池，屬於低調的高級住宅，去年初頂樓戶才以 136.2 萬成交，而一樓戶單價 142.6 萬創新高，直逼西華富邦的四樓價，顯示新買家對產品的喜好，也更反映崗熱錢對豪宅市場的助漲力道。

2021 年台北大直地區的億元宅交易共 32 筆，平均單戶總價約 2.2 億，平均單價則約 164 萬元，「西華富邦」最熱銷，目前 2021 年已揭露了 15 筆，平均每坪成交價為 193 萬元。

張旭嵐指出，大直豪宅市場特色鮮明，因近內科和美麗華商圈，有萬豪、美福等五星級飯店，商業發達，交通便利，又不失清幽，所以吸引不少內科企業主入住。

而在大直明水路一帶有水岸景觀的豪宅，知名度高，不過屋主多半惜售，所以並非年年有成交，2021 年有「輕井澤」14 樓單價 200 萬元成交；另外西華富邦因結合飯店式服務，近年知名度高，不過高低價差大，2021 年最高單價達 230.6 萬元，最低單價 142 萬元，目前市場待售物件已不多。