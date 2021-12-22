〈房產〉自家人捧場 富邦家族6.8億元買西華富邦40樓兩戶

依實價登錄揭露，大直指標豪宅「西華富邦」再現交易，11 月一口氣成交 40 樓兩戶，總價約 6.84 億元、單價 233 萬元，共 331.81 坪，兩戶均無貸款，買家都是蔡姓自然人，買方戶籍地登記在仁愛路三段的富邦集團大樓中，市場推測，買家應為富邦集團蔡氏家族成員。

同樣也由自家人買下自建豪宅的，今年還包括頂新集團魏家購入「頂禾園」11 樓，總價約 2.78 億元；元利建設董事長林敏雄大兒子林弘斌，以翔鼎投資公司名義無貸款買下兩戶 32 樓「元利信義聯勤」，共 9.31 億元，單價約 299 萬元，創下今年豪宅單價最高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「西華富邦」樓高 42 層，高低樓層價差大，最低樓層約 140 萬，高樓層可瞭望大直河岸無敵景觀，實價揭露至今單價最高是 2015 年 39 樓的 292 萬元，不過近年 30 樓以上高樓層行情較普遍落在 220-270 萬元間，比較今年最高樓層交易為 37 樓的 231 萬，這次由富邦集團家族成員買下自家興建的豪宅，40 樓戶單價 233 萬元，貼近今年市場行情價。

張旭嵐指出，開發商興建大樓，偏好會留一些「建商保留戶」不賣，而且多為高樓層戶別，不僅可以留給自己和家族成員自住，甚至也有「收藏」的概念，或是做為投資置產使用，看好未來房市發展，多持有幾年等市場行情更好的時候再賣。而自家人捧場除了是富豪家族群聚習慣之外，也是表現對自家建案的認同。

第一建經研究中心副理張菱育分析，日前央行釋出第四波房市選則信用管制措施，針對已有 2 戶以內的購置高價住宅貸款從 5.5 成降為 4 成，已有 3 戶以上高價宅的貸款則維持 4 成不變，大幅減少不動產的放款金額，不過對於口袋較深的建商和富豪來說，不需要貸款就可以現金入手，手中資產豐厚，不受到政策影響購置不動產的意願。