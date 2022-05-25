〈宏碁展望〉國產筆電議題中國非首例 強化全球營運彈性

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (25) 日舉行全球營運暨亞太業務分享會，針對中國官方傳出要求政府機構、國企改用國產電腦，共同營運長黃資婷指出，中國並非第一個要求國產筆電的國家，包含巴西、印度等也都提出過，不需過度解讀，宏碁也會強化技術管控、生產風險，並在符合當地市場需求的前提下，擴張生產基地。

黃資婷表示，中國是全球單一最大市場，預期 2022、2023 年市場需求還是會成長，上周新品發表會後，也將陸續把 Swift 筆電、OLED 機種、電競、環保、商用系列推展過去，認為縱使大環境困難，還是有成長空間可期。

黃資婷指出，中國並不是第一個要求使用國產電腦的國家，先前包含巴西、印度、越南、泰國、墨西哥等都曾提過相關的議題，對廠商來說，技術、能力、品質才是關鍵，也可透過與當地供應鏈合作，達到因地制宜、快速反應的效果。

宏碁近年就因應印度推行的「印度製造」政策，除擴建當地原有的後段組裝工廠外，也與當地夥伴合作，進一步瞄準當地政府桌機、筆電標案訂單，黃資婷說，宏碁在印尼也有自己的生產組裝基地，以因應當地 TKDN (產品原產地認證)，至於歐洲、巴西則主要與供應鏈夥伴合作。

宏碁亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠則補充，目前宏碁亞太區，除了印度、印尼外，在泰國、澳洲、菲律賓、台灣也都有大小不一的組裝工廠，這也符合創辦人施振榮當年提倡的世界工廠概念、強化全球各地彈性，不過越南分公司是後期才成立的，所以當地並沒有組裝工廠據點。

產能方面，侯知遠說，目前印度當地組裝廠，桌機年產能已可達 10 萬台、筆電則可達 50 萬台製造水準，就產能來看已可達 100% 印度生產製造，但考量成本，現階段還是以生產政府標案產品為主，其餘產品則沒有在印度製造，至於印尼則以筆電為主，年產能約落在 20 萬台左右。