比特幣連跌八周 專家：買點將至

比特幣連跌八周、寫下歷史紀錄後，未能守住 30,000 美元大關，專家認為，若美股標普 500 指數繼續走低，可望浮現比特幣買點。

CoinDesk 的數據顯示，比特幣價格周二（24 日）盤中大跌 3.41% 至 29,152.73 美元。從 3 月底至周日，比特幣連續第八周走低，重挫逾 35%，而過去兩周比特幣一直在 30,000 美元關口附近徘徊。

Fundstrat Global 技術策略師 Mark Newton 表示，如果標普 500 指數進一步下跌，將為比特幣創造絕佳買點；「市場空頭氣氛濃厚，在未來數月裡，我們應該會接近你真正想要的買入時刻」。

Genesis Global Trading 市場洞見部門主管 Noelle Acheson 說，未來幾周比特幣可能會徘徊在 29,000 至 31,000 美元附近，但美國的國內生產毛額（GDP）、通膨等經濟數據，可能改變這種說法。

Guggenheim 投資長 Scott Minerd 周一則預測，比特幣可能進一步下跌，下探至 8,000 美元，這意味比特幣將重摔逾 70%。

Minerd 說，8,000 美元是比特幣的底部，目前比特幣在 30,000 美元附近徘徊，因此仍有很大下行空間，尤其是在美國聯準會（Fed）緊縮貨幣政策的情況下。

如果 Minerd 的預測成真，將給比特幣與加密幣市場帶來更多痛苦。過去一個月，加密幣市值已蒸發約 5,000 億美元，其中比特幣價格驟跌 24% 左右。