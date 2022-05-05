〈財報前瞻〉加密貨幣寒冬來了 Coinbase股價腰斬恐還不夠

Coinbase (COIN-US) 周三 (4 日) 股價大起大落，早盤跌逾 5%，午盤拉回後又一度下跌，隨著比特幣一度向上突破 4 萬美元水準，尾盤拉升至收高 5.33%。

然而，今年迄今 Coinbase 股價仍下跌近 50%。Coinbase 預定 5 月 10 日發布最新一季財報。

早盤悲觀的走勢可能是市場對瑞穗證券分析師 Dan Dolev 的悲觀報告做出回應。Dolev 調降其對 Coinbase 的目標價和預期，因為他認為共識預期未反映出 4 月和 5 月交易量急劇下降這一點。

他認為第二季營收預期存有下行空間，其報告寫道「加密貨幣的寒冬來了，但市場共識卻還在穿短袖。」

Dolev 維持 Coinbase 股票「中立」的評級，但將目標價自 150 美元下調至 135 美元，同時 2022 全年營收估值自 67 億美元下調至 56 億美元，其 Ebitda (息稅折舊及攤銷前利潤) 預估也自 13 億美元下調至 12 億美元。

分析師指出，第一季度交易量可能達到 3000 億美元，比 2021 年第四季高峰銳減 45%。4 月和 5 月的交易量也很疲軟，這意味著第二季估值有 25% 至 30% 的下行空間。Dolev 預估第二季營收 11.4 億美元，遠低於市場預期的 15 億美元。

分析師持續調降對 Coinbase 的估計，以反映許多問題：加密貨幣價格持續疲軟、Coinbase 開發新品和新服務時的費用增加、同業競爭使獲利承壓。

Coinbase 先前曾坦承面臨其中一些壓力。財務長 Alesia Haas 在 3 月時投資者會議上表示：「我們目前面臨很多不確定性，也有宏觀經濟不確定性的逆風。」她補充，加密貨幣和 Coinbase 仍處於風險類別。

然而，執行長 Brian Armstrong 在該次會議上也表示，今年對公司來說是一個相當大的投資年，公司目標是聘僱人數達 6000 人。

FactSet 的數據顯示，華爾街對 Coinbase 的共識目標已自 2021 年底的 394 美元降至現在的 278 美元，對第一季銷售額的估計也自 2022 開年時的 17.5 億美元下降至 15 億美元。

分析師目前預期，Coinbase 第一季 Ebitda 3.52 億美元，較年初時的估值 7.13 億美元下降。

由於今年迄今 Coinbase 股價幾乎腰斬，顯見投資者準備好迎接醜陋的第一季業績數據和財測，但這也可能為該股逼出軋空行情做好準備，亦即空頭被迫回補，導致股價暴漲。要逼出軋空行情的催化劑將是 Coinbase 業績超過共識估計，並發布更樂觀的財測。然而，Dolev 認為這點不太可能。