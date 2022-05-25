美中就中概股會計監管磋商 仍存重大分歧

在美中概股下市危機仍未解決，美國證券交易委員會 (SEC) 國際事務主管 YJ Fischer 週二 (24 日) 指出，美國與中國就在美中概股的會計監管磋仍存在重大分歧。

美國前總統川普執政期間，美國國會 2020 年 12 月要求中國公司公開帳本，否則或在三年內將被摘牌。美中需要在今年 11 月 22 日前達成協議，否則未符合美國審計標準的中概股將會於 2023 年被迫下市。

Fischer 週二出席美國公眾公司會計監督局 (PCAOB) 活動時指出，美中雙方就達成在美上市中概股公司審計監管協議，仍存在重大問題。

Fischer 表示，北京當局應考慮將過於敏感、無法遵守美國審計規則的中企從那斯達克和紐約證券交易所下市。

受此消息拖累，中概股 ADR 週二賣壓壟罩，Invesco 金龍中國組合 ETF (PGJ-US) 週二大跌 6.63%，阿里巴巴 (BABA-US) 大跌 5.46%、京東 (JD-US) 挫低 7.03%、百度 (BIDU-US) 大跌 6.67%、蔚來汽車 (NIO-US) 重挫 8.56%。

美國前總統川普 2020 年 12 月 19 日正式簽署「外國公司問責法」後，這項被視為劍指中企的法案，要求在美上市的中企須揭露是否被中國政府實體持有或控制，以及允許 SEC 旗下 PCAOB 查帳。若在美上市企業若連續三年不遵守美國審計規範，將強制下市。

自該法案生效後，200 多家在美中概股就開始出現一波又一波的拋售潮，其中超過 170 家企業股價全面腰斬，更有 32 家企業淪為雞蛋水餃股。

SEC 不斷增列中概股 ADR 潛在的下市名單 (圖片：AFP)

SEC 憂心欠缺美國的監督將使投資人陷入風險，已不斷增列中概股 ADR 潛在的下市名單，包括京東 (JD-US)、微博 (WB-US)、拼多多 (PDD-US)、富途 (FUTU-US)、瑞幸咖啡 (LKNCY-US)、蔚來汽車 (NIO-US)、百度 (BIDU-US)、愛奇藝 (IQ-US)、知乎 (ZH-US)、理想汽車 (LI-US) 等多達 150 家中企入列。

相較於 SEC 放出令人擔憂的訊息，中國國務院副總理劉鶴近日釋出利多訊號，他在 17 日罕見公開力挺平台經濟，並支持數位企業在國內外資本市場上市。

紐交所副主席兼交易所負責人 John Tuttle 週一預測中概股相關問題都將在中、短期間內得以解決，預測在美上市的中企數量將保持不變或有所增長。