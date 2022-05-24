工業富聯導入輝達新系統 搶HPC商機

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 今 (24) 日宣布，將推出搭載輝達 (NVDA-US) NVIDIA Grace CPU 的新伺服器系統，滿足高效能資料中心及邊緣運算等更高的算力需求。

工業富聯表示，隨著近年影音應用場景等比成長，對算力的需求也日益增加，而 NVIDIA Grace CPU 是專為現代資料中心設計的突破性中央處理器，與當今領先的處理器相較，其提供最高性能、兩倍的內存容量和能效。

工業富聯進一步指出，NVIDIA Grace CPU 能滿足需要高效能運算、數據分析、數字孿生、雲端遊戲等對運算能力具有嚴格要求之應用，透過性能、容量、能源效率和可配置性的再度提昇，為需要超大規模計算應用的相關服務，提供更佳資源。

工業富聯表示，基於 Grace Hopper Superchip 所開發的伺服器，採用與 Grace CPU 伺服器共用機箱的嶄新設計，可同步產生更具效益的機箱內部空間運用，提供客戶更彈性的 PCIe 配置選擇及保留水冷散熱選項。

Grace Hopper Superchip 是將 NVIDIA Grace CPU 與基於 NVIDIA Hopper 架構的 GPU 配對，此一集成模組可服務於高效能運算和大規模 AI 應用程，可將大至兆位元組運算的應用程式性能提高 10 倍。