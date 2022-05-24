國內外市場需求火熱 中國太陽光電企業淡季都這麽賺錢！

中國已發布上季財報的 A 股太陽光電企業中，超過 75% 企業營收與淨利雙升，凸顯外國內市場需求火熱，第 1 季「淡季不淡」。

中國能源報報導，4 月下旬以來，太陽光電產業上市公司密集發布第 1 季財報。目前已有逾 30 家業者公布財報，逾 75% 企業營收和淨利同步攀升，且與去年第 4 季相比，企業獲利能力明顯增強。

隆基股份訂單滿手，並揭露具體產銷數據。第 1 季單晶矽片出貨量為 1,836 萬千瓦，外銷占 842 萬千瓦，國內自用 994 萬千瓦；單晶組件出貨量為 644 萬千瓦，外銷占 635 萬千瓦，自用 9 萬千瓦。

大全能源 (688303-CN) 、東方日升 (300118-CN) 、晶澳科技 (002459-CN) 等企業也表示，與去年同期相比，銷量大增。大全能源說，今年 1 月，太陽光電產業需求出現強勁反彈，上季多晶矽銷量衝上 3.9 萬噸，較一年前驟增逾 80%。

光大證券分析師說，第 1 季是太陽光電產業淡季，由於國內分布式太陽光電市場和印度等海外市場需求升溫，太陽能發電建設大增，帶動 A 股太陽光電企業的財報優於預期。

中國國家能源局的數據顯示，上季太陽能發電新增併網容量為 1,321 萬千瓦，集中式太陽光電占 434 萬千瓦，分布式太陽光電占 887 萬千瓦。

歐洲、印度等海外市場的需求也格外旺盛。華創電新彭廣春團隊表示，頭 3 個月國內太陽光電組件出口量達到 413 萬千瓦，較去年同期大增 108.5%。

民生證券等券商認為，上季國內外太陽能發電新增裝機量超過預期，預估全年將延續高景氣狀態。