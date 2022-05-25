40歲翻紅！王心凌在中國意外帶火「概念股」

近日中國芒果 TV 綜藝節目「乘風破浪的姐姐」第 3 季開播，「甜心教主」王心凌憑一首「愛你」火遍全網，不少中國粉絲開始買入芒果超媒 (300413-CN) 股票，許多投資人也表示要以買基金方式支持偶像。

國際金融報報導，「乘風破浪」第 3 季上周正式開播，身著學生服的王心凌以「愛你」開場，勾起昔日粉絲的青春回憶，無數「王心凌男孩」、「王心凌女孩」直呼：「爺青回！（爺的青春回來了）」

王心凌不僅在各大社交媒體掀起「回憶殺」，也在資本市場激起一些浪花。在中國股市大跌的情況下，芒果超媒股價周二（24 日）逆勢走高，收盤勁揚 5.46%。

「王心凌男孩」買進的這檔股票，就是「乘風破浪」節目製作單位——芒果超媒，如今這家公司被戲稱為「王心凌概念股」。

這並非「乘風破浪」首次引起投資人關注芒果超媒。早在 2020 年「乘風破浪」第 1 季播出前後，其股價從人民幣 39 元左右漲至 81 元左右，2020 年全年股價暴漲 107.7%。

券商中國報導，「王心凌效應」也外溢到基金圈。不少投資人湧向持有芒果超媒股票的基金。在螞蟻財富基金討論區，許多投資人說要買基金支持偶像。在某檔重押芒果超媒的基金討論區，許多投資人表示「為了王心凌衝一把」。

wind 數據顯示，截至上季末，市場共有 44 檔基金重押芒果超媒，合計約持有 1.57 億股。

在眾多共同基金中，興證全球基金旗下多檔金融商品對芒果超媒情有獨鍾。截至上季，芒果超媒的前十大流通股東中，興證全球基金占 5 席。