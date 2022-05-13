鴻海工業富聯推AI平台 強化雲端伺服器布局

鴻海 (2317-TW) 看好雲端伺服器需求，旗下工業富聯 (Fii)(61138-CN) 也推出 PaaS 人工智慧 (AI) 應用平台服務「AION」，目前已經在自駕車、數位醫療、工業應用等領域取得具體成果。

鴻海董事長劉揚偉在法說會上看好伺服器需求，目前雲端網路服務商 (CSP) 更是強勁，鴻海在技術及生產優勢下，市占率也穩步攀升；而工業富聯的「AION」除了可安裝部署在通用伺服器硬體之上，也兼容於各大 CSP 雲端服務供應商的 IaaS，有助集團擴大相關市場。

工業富聯表示，AION 平台具備彈性、高效、與低成本特性，提供使用者快速部署、低碼方案、彈性部署、雲端中立、軟硬整合等五大優勢，內建包括端、雲連接架構及 AI 模型整合流程。

目前 AION 也分別與不同的終端使用者，在以電腦輔助診斷為核心的數位醫療應用、輔助模型訓練及模擬的自駕車應用、以及針對自動光學檢測的工業應用等三個領域，取得具體成果。

工業富聯進一步指出，AION 目標客群是擁用專業場域經驗及海量數據、但缺乏深厚 AI 模型專業及資通訊技術的使用者，除了自駕車、精準醫療外，也可應用在數位內容創造、智慧城市、金融創新、智慧製造、零售生產以及元宇宙等領域。