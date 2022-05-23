工業富聯發表首份碳中和白皮書 3R策略衝刺2050年價值鏈淨零

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 今 (23) 日發表首份碳中和白皮書，承諾 2030 年碳排放需較基準年下降 80%、2035 年實現營運範圍 100% 碳中和、2050 年實現價值鏈淨零排放，並制定 3R 策略逐步實現自身營運及全價值鏈碳中和。

工業富聯制定「Reduce 減少運營排放、Replace 能源結構轉型、Resolve 碳抵消與碳捕捉」 3R 具體行動計畫，依照節能減排，以及可再生能源供給優先、碳抵消為輔的策略。

工業富聯表示，減少自身營運排放，將定期追蹤各事業群節能減排政策及鼓勵開發新興節能技術，並根據 ISO 50001/GB 23331 能源管理系統，設定能耗標準和節能考核機制，完成專項節能技術改造。

能源結構轉型則透過如自主開發可再生能源專案及對外投資併購等方式，逐年提升包含綠電在內的可再生能源使用占比，實現能源結構調整，降低自身運營產生的碳排放。

工業富聯目前除了在園區部署分佈式太陽能電站，也投資開發風力發電、儲能、智慧微網和智慧能源管理系統等可再生能源項目，並結合可再生能源採購和綠電交易，截至去年底已開發近 50 兆瓦分佈式太陽能發電系統，計畫於 2030 年實現約 3050 兆瓦的可再生能源開發與投資。

針對碳抵消與碳捕捉，工業富聯表示，會優先選擇減少營運碳排放以及推動可再生能源供給。對於無法透過減少排放和能源轉型來實現的碳排放量，也不排除透過直接開展自然解決方案或增加可認證碳抵消額，以及投資碳排放的捕獲、再利用及封存等方式，輔助抵消部分自身營運碳排放。

此外，工業富聯將價值供應鏈納入考量，透過審核機制、供應商管理及供應商激勵等措施，將低碳行為深度融入各個環節，逐步實現減碳行動一體化，同時結合自身建立碳排放管理體系、拓展碳中和諮詢和提供數位化能效提升做法，為產業界提供綠色轉型解決方案，賦能上下游企業，提升全產業鏈的減排表現。

工業富聯總經理、CSR 委員會主席鄭弘孟強調，「永續經營、綠色發展」是工業富聯的核心理念之一，此次發佈的白皮書，在工業富聯碳達峰及碳中和的雙碳道路上是一個重要里程碑。