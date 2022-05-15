鴻海擴充雲端伺服器產品線 工業富聯發表ARM架構新品

鴻海 (2317-TW) 積極擴大雲端伺服器業務，旗下工業富聯 (601138-CN) 近日也發布二款獲得 ARM SystemReady 認證的多核雲端伺服器新品，目前也獲多家重要網路企業及運營商客戶採購。

工業富聯此次推出的 R-2110 和 R-2211，均基於 ARM 架構的 Ampere Altra/AltraMax 處理器開發，最大支援 4TB DDR4 記憶體容量，也是業界首次採用 AST2600 BMC 的主流高性能均衡型 ARM 伺服器。

而目前二款 ARM 架構的雲端伺服器新品也已應用到中國相關客戶的 AI/ML、雲計算、HPC、大數據分析等多個場景，工業富聯表示，將積極開拓北美、歐洲、印度等市場，力求在國際市場取得進一步突破。

工業富聯進一步指出，新產品將實現 X86 和 ARM 架構伺服器產品的全覆蓋，務求以更低的成本實現更高的服務性能需求，特別在服務 Android 方面的應用上，將為全球雲端服務商 (CSP) 及企業數位化轉型提供強大助力。

ARM SystemReady 是針對 ARM 架構產品的認證，認證面向從雲到物聯網和邊緣的一系列系統，提供一組正式的計算平台定義，旨在確保產品硬體和固件的整體品質，助力產品提升相容性。