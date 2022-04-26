馬斯克風光收購推特 方舟繼續減持特斯拉股票

儘管不久之前，Cathie Wood 才大幅上調特斯拉 (TSLA-US) 的長期目標價，但她旗下方舟投資 (Ark Investment Management) 的短期操作，卻是一直逢高賣出所持有的特斯拉股票。

在馬斯克 (Elon Musk) 達成推特 (TWTR-US) 收購這天，Wood 旗下方舟投資賣出 8295 股特斯拉股票，估計價值 828 萬美元。

特斯拉股價周一 (25 日) 收盤下跌 0.7%，至 998.02 美元，這家電動車龍頭股價今年迄今下跌約 16.8%。

特斯拉一直是方舟投資的重倉股票，在接連減碼後，方舟的 3 檔 ETF，即 Ark Innovation ETF (ARKK)、Ark Autonomous Technology & Robotics ETF ( ARKQ) 和 Ark Next Generation Internet ETF(ARKW)，共持有約 129 萬股特斯拉股票，價值 13 億美元。

本月較早時，Wood 上調了特斯拉的 5 年目標價，預計 2026 年股價將達到 4600 美元。她去年預測，特斯拉股價到 2025 年將達到 3000 美元。

今年第一季，方舟幾乎每逢特斯拉股價上漲就會套現部分利潤。她先前受訪表示，這是為了換取現金，來加碼那些被市場更為低估的股票。