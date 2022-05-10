「女股神」光環盡褪 方舟旗艦基金成立以來績效輸大盤

隨著科技股的重挫，Cathie Wood 最引以為傲的超額利潤已消失殆盡，這位幾天前還猛批被動投資的基金操盤手，她的成績已經與被動 ETF 相差無幾。

根據方舟公司網站數據，自成立以來，其旗艦基金的淨資產價值，從 2014 年 10 月推出時的 20.12 美元，上漲至周五的 45.59 美元，漲幅約為 127%。但同期標普 500 指數的總回報率為 136%，贏過這家最知名的主動 ETF。

面對著聯準會激進升息，投資人正在高價成長股，Wood 鍾愛的「顛覆性創新」概念股，成為當前科技股崩跌的犧牲品，她的旗艦基金 ARK Innovation ETF，僅在周一就下跌近 10%，標普 500 指數當天下跌 3%。

相較於去年峰值，ARK Innovation 下跌幅度更接近 70%。

不過，並非 Wood 所有的基金都不再有出色的表現。其規模較小的 ARK Next Generation Internet ETF，即使仍然從近期高點大跌後，自成立以來的回報仍然輕鬆擊敗標普 500 指數。

與此同時，投資者也未完全對這位「科技女股神」失去信心，Ark Innovation 上周二仍吸引近 3.67 億美元，創一年來最大資金流入規模。

Wood 並未回應近日績效，她在最新的推文中，則重申對加密貨幣的支持，並且預計加密貨幣的熊市很快就會結束，她對加密貨幣長期充滿信心。