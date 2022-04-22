疫情受惠股大跌 方舟基金伍德大舉逢低買進

知名操盤人伍德 (Cathie Wood) 操盤的 Ark Invest 本周逢低搶進今年已失寵的 Roblox Corp (RBLX-US)、Roku Inc (ROKU-US) 和 Zoom Video Communications (ZM-US) 等疫情股。

該資產管理公司的旗艦 ARK Innovation ETF (ARKK-US) 今年來已下跌 43%，遠遠落後於標準普爾 500 指數 7.7% 的跌幅，原因是美國聯準會 (Fed) 積極收緊政策的前景打擊了該基金的高成長股票。

本周 ARK 買進電商公司 Shopify Inc (SHOP-US) 10 萬 642 股、Zoom 32 萬 9073 股、遊戲網站 Roblox 73 萬 9082 股和串流媒體設備製造商 Roku 57 萬 5648 股。

在 Netflix Inc (NFLX-US) 令人震驚的訂戶流失引發疫情封鎖期間蓬勃發展的股票遭到拋售後，伍德開始瘋狂逢低買進。

這家資產管理公司本周在 Snap Inc (SNAP-US) 公佈財報之前減持超過 50 萬股。在示警通膨可能損害本季營收成長後，Snap 在周五盤前交易中下跌近 2%。

伍德上周重申她對該基金最大持股特斯拉 (TSLA-US) 的看漲立場。ARK Innovation ETF 的特斯拉持股價值 9.69 億美元，占該基金權重的 10%。

這家電動車製造商的股票是該基金前 10 大持股中，唯一一支在過去一年上漲的股票。包括 Roku、Zoom 和 Teladoc Health (TDOC-US) 在內的其他 9 家公司股價暴跌 22% 至 62% 不等。

特斯拉股價在過去一年中上漲約 35%，並在其財報業績超出預期後於周四 (21 日) 上漲了 3%。