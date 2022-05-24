大宗商品王：美股早已進入熊市 任何反彈都是賣出時機

據報導，素有「大宗商品之王」之稱的知名投資人 Dennis Gartman 表示，美股熊市自今年初就已經開始，並且預計還將持續數月，而在熊市的期間，任何反彈都可以是個賣出的時機。

Gartman 接受採訪時表示，熊市自 1 月 5 日就已經開始，投資人必須了解這一事實，並相對地調整交易策略和投資觀點，在任何反彈時賣出是一個可行的策略。

Gartman 也表示，有關股市是否處於熊市的爭論很有趣，他認為，跌幅達到 7% 就算是進入熊市，一旦跌 7%，投資人就應該更加防禦，而如今的跌幅高達 20%。

Gartman 指出，在他個人的投資組合中，大約有 25% 是現金，同時他也持有黃金、原油和大宗商品。Gartman 預計，由於聯準會鷹派立場，2022 年美股主指還會持續下跌，進入熊市，而當前最佳良策是「現金為王」。

Gartman 預估，總有一天美股會單日內下跌 5% 或 6%，這將成為最終的拋售壓力，目前投資人應該減少參與市場，盡量減碼、盡量保守，誰輸得最少，誰就算贏。

Richard Bernstein Advisors 副投資長 Dan Suzuki 曾表示，現在的趨勢不是賣股轉向債券加現金的配置，而是賣出股債轉向現金，這導致現金需求大幅飆升。

以 Michael Wilson 為首的大摩 (Morgan Stanley) 策略師先前預計，標普 500 指數可能最低跌至 3,400 點，較目前水準約有 16% 的下跌空間。Wilson 也預估標普 500 指數將在明年春天升至 3,900 點，同時股市波動仍將持續。