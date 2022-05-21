馬斯克否認曾性騷擾空姐 特斯拉暴跌近6.5%

鉅亨網編譯羅昀玫 2022年5月21號12點44分

《Business Insider》週四 (19 日) 報導，全球首富馬斯克旗下 SpaceX 在 2018 年向一名空姐支付了 25 萬美元的和解金，以平息公司創始人兼執行長馬斯克的性騷擾指控，受醜聞影響，特斯拉週五 (20 日) 暴跌近 6.5%。

報導指出，曾在 2016 年搭乘 SpaceX G650ER 私人飛機時向機上服務的空姐裸露下體並觸摸空姐大腿，還要求以一匹馬為代價，換取不當按摩服務，但這名空姐拒絕馬斯克後，工作內容遭大幅更動，隨後這名空姐在 2018 年向 SpaceX 人事部提出申訴，卻換來 25 萬美元的辭退金作為封口費用。

SpaceX 沒有對此消息回應，但馬斯克嚴詞否認這些指控。他週五推文指出，鄭重聲明，這些瘋狂的指控完全不真實，這個消息是為了干擾他對推特的潛在收購。

Guidehouse Insights 分析師 Sam Abuelsamid 指出，從公關的角度來看性騷擾這件事，這可能讓投資人失望。

此外，在性騷擾醜聞爆發前，馬斯克週三在推特上表示不再支持美國民主黨，因為民主黨是分裂和仇恨的政黨，他往後將會把票投給共和黨，同時也宣稱未來自己將遭受更多「政治攻擊」。社群平台推特出現抵制特斯拉 (#BoycottTesla) 運動，車主揚言要取消特斯拉訂單。

由於性騷擾醜聞和馬斯克近期的政治言論可能會損害特斯拉品牌和銷售，特斯拉週五一度崩逾 10%，收盤暴跌近 6.5%，市值縮水約 660 億美元。

韓國投資大師李南雨指出，特斯拉最大的風險之一就是馬斯克本人一點也不為過，特斯拉股東必須注意關鍵人物，別忘了馬斯克曾兩度把自己的公司賣掉。