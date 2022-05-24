瑞銀：中國消費者熱愛iPhone 購買意願達6年來最高 可望推升Q3營收

iPhone 手機受中國市場歡迎，可望讓蘋果 (AAPL-US)6 月為止一季 (會計年度第三季) 的業績表現優於預期。

iPhone 主導蘋果的業績，因其在 2022 年 9 月年度上半年營收佔比達 55%，這還不包含 App Store 或其他服務取得的營收。其中，中國在蘋果同期營收中佔比達 20%。

自蘋果 4 月 28 日公佈第二季財報以來，蘋果股價已下跌約 9%，今年迄今已累計下跌 19%，市場擔心中國工廠新一輪停工的衝擊、擔心 PC 需求的持續性，以及經濟衰退的可能性等等因素。

在公布第二季財報後的法說會上，蘋果警告供應鏈問題正變得越來越嚴峻，恐使第三季營收短少 40 億至 80 億美元。

但好消息是，中國消費者對 iPhone 的需求仍然非常強勁。

瑞銀分析師 David Vogt 周一研究報告指出，公司最新定期調查發現，iPhone 需求持續強勁。其定期調查對象包含美國、英國、中國、德國和日本 7000 多名智慧手機用戶。

調查發現，12 月內有意購買 iPhone 的中國智慧手機用戶較一年前增加 6 個百分點，達到 24%，為 6 年來最高水準。Vogt 認為，蘋果正從中國本土品牌手中奪取市佔率。

然而，美國消費者購買意願下降 4 個百分點，降至 2 年來最低水準，抵銷了一部分由中國市場帶來的正面力道。Vogt 也發現，其他地區消費者的 iPhone 購買意願基本持平。

此外，調查顯示，消費者對 Apple Watch 的興趣持續提高，未來 12 個月內有意購買的受訪者比例提高 3 個百分點，達 36%。另一方面，只有 46% 的受訪者表示不太可能或非常不可能購買智慧手錶，為瑞銀開始此一主題的消費者調查以來最低數值，證明智慧手錶已成為主流。

Vogt 維持對蘋果股票的「買進」評級，目標價 185 美元。周一隨著美股反彈回升，蘋果也收高 4% 至每股 143.11 美元。