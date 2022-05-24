疫情、營運成本衝擊 傳Airbnb將關閉中國業務

CNBC 周一（23 日）援引兩名知情人士報導，Airbnb 將關閉其在中國業務，最快將在周二（24 日）早上通知該國員工，並將在今年夏天前將該國線上所有房源下架。

Airbnb 於 2016 年正式在中國發展業務，面臨來自中國內日益激烈的競爭。知情人士稱，中國業務部門營運成本已經很高也很複雜，疫情加劇這些問題，強化對該部門的衝擊。

儘管 Airbnb 在中國努力推廣品牌，並讓 Airbnb 聯合創始人 Nathan Blecharczyk 擔任負責人，但在過去幾年內，Airbnb 的中國部門的營收僅占總收入約 1%。

知情人士也說，中國出國旅行民眾的商機更大，將專注替這些出國遊客提供海外住宿房源服務。另名知情人士稱，Airbnb 的海外業務與中國業務的重疊並不明顯，雖然推出中國市場，但仍在上海保留辦公室，員工大約有數百名。

今年以來，隨科技股大規模拋售，Airbnb 股價下跌 30% 以上，但仍遠高於其在 2020 年每股 68 美元的首次公開發行（IPO）價格，截稿前，Airbnb(ABNB-US) 股價上漲 0.56%，每股暫報 113.18 美元。

Airbnb 在 2019 年新冠疫情爆發初期處境艱難，於 2020 年 5 月裁員約 25%，然後在該年 11 月上市。在 IPO 招股說明書中，Airbnb 提到中國的房東僅使用單一消毒程序防止新冠病毒傳染，而非其他國家實施統一的五步清潔程序。

如今隨著民眾開始旅行，Airbnb 業務逐漸復甦。此外由於許多雇主在疫情期間祭出靈活的遠端工作措施，該公司今年的長期租金有所上漲。然而中國業務恢復速度敬陪末座，因為北京政府對疫情採取封鎖措施對抗病毒感染潮。

截稿前，Airbnb 對退出中國業務消息拒絕置評。