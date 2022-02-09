〈美股熱門股〉Airbnb前景遭分析師看衰 仍逆勢收高近3%

進入後疫情時代，BTIG 分析師 Jake Fuller 認為，Airbnb 可能是成長型股票本益比持續縮水情況下的受害者，將其評等從「買入」（Buy）下調至「中立」（Neutral）， 不過 Airbnb 股價未受影響，周二 (8 日) 仍逆勢上漲近 3%。

Fuller 發布研究報告說，在成長股本益比不斷萎縮以及經濟重新開放的影響下，Airbnb 可能會成為新冠疫情時代眾多贏家中唯一一檔下跌的股票。

Fuller 寫道，華爾街目前對 Airbnb 的收入預估過高，如果調降此預估值，該公司相對較高的估值可能縮水，早在去年該公司面臨支薪障礙、成長放緩時便看到這點。

Fuller 主要擔心的是華爾街「激進的後 Omicon 時代預期」。他對今年最後 9 個月的訂房晚數預期較華爾街分析師共識低約 11% ，根據其數據模型顯示，在去年的最後 9 個月內，訂房晚數成長 14%，而華爾街預測為 28%。

Fuller 斷言，當其他線上旅遊股本益比回落到中間個位數時，Airbnb 目前的兩位數本益比可能無法持續下去。他對 Airbnb 在 2022 年全年營收預估值為 67 億美元，遠低於華爾街普遍預估的 73 億美元。

儘管 Airbnb(ABNB-US) 前景遭分析師看衰，周二（8 日）股價仍上漲 2.75%，每股報 162.26 美元。