傳博通與VMware併購案最快可能在5/26前公布

根據 CNBC 周一（23 日）報導，隨著多家媒體報導晶片製造商博通（Broadcom）正與雲端運算公司 VMware 就收購進行談判，併購消息可能最快在周四（26 日）前就會公布。

CNBC 記者 David Faber 在 Squawk on the Street 節目中表示，雙方仍需敲定一些實質性條款，交易有可能落空。根據了解交易的知情人士透露，如果雙方達成協議，將以現金加股票方式進行收購。

此外，戴爾科技 (DELL-US) 去年 11 月出清對 VMware 的 81% 持股，但是戴爾科技創辦人兼執行長 Michael Dell 仍是 VMware 主席，目前持有 VMware 約 40% 的股份。

VMware 股價周一早盤受消息激勵飆升 20%，不過博通股價卻下跌逾 3%，截稿前 VMware(VMW)上漲 20.43%，每股暫報 115.26 美元，市值為 486.49 億美元；博通 (AVGO-US) 下跌 1.62%，每股暫報 534.39 美元。

截至上周五收盤，VMWare 市值為 403 億美元，倘若合併案過關，可能是科技產業的大型收購案之一，交易金額僅低於微軟 (MSFT-US) 以近 690 億美元收購動視暴雪(ATVI-US)，以及戴爾科技以 670 億美元收購 EMC 這兩筆交易。

博通透過收購 VMware 將進一步實現業務多元化，從半導體領域跨足企業軟體業務，繼 2018 年以 189 億美元收購 CA Technologies 和 2019 年以 107 億美元收購賽門鐵克之後的持續併購策略。

AB Bernstein 分析師周一在給投資人的報告中寫道，博通特別尋找用戶黏性強、任務關鍵（Mission critical）的企業軟體，重點聚焦《財星》（Fortune）500 強企業，並稱近期軟體類股下跌可能會讓這類交易變得更為容易。