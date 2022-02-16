〈財報〉Omicorn疫情退燒 Airbnb Q4優預期、Q1財測亮眼 盤後漲近4%

隨著新冠疫情持續緩解，Airbnb (ABNB-US) 周二 (15 日) 公佈 2021 會計年度第四季獲利和營收優於華爾街估計，激勵盤後股價上漲約 4%。

2022 年 Q1 財測

Airbnb 預估 2022 年第一季訂房晚數將大幅超越 2019 年第一季的水準。營收估計 14.1 億美元至 14.8 億美元之間，高於分析師估計的 12.4 億美元。

最近時確認，Airbnb 周二收高 6.14%，盤後一度漲逾 4%，爾後漲勢收斂至約莫 3.63%，報每股 186.60 美元。

2021 年 Q4 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS：8 美分 vs. 3 美分 (Refinitiv 共識預期)

營收：年增 78% 至 15.3 億美元 vs. 14.6 億美元 (Refinitiv 共識預期)

訂房晚數： 年增 59% 但季減 8% 至 7340 萬晚 vs. 7496 萬晚 (StreetAccount 共識預期)

純益：5500 萬美元

訂房總金額：113 億美元 vs. 110.8 億美元（StreetAccount 共識預期）

日均住宿費率：年增 20% 至 154 美元

Airbnb 在第四季給股東的信函中表示，公司已自疫情期快速反彈，Omicron 疫情對訂房和取消預訂方面的衝擊程度低於 Delta 疫情。2020 年相比，12 月的總訂房晚數增加超過 40% 。

「儘管近期仍存在不確定性，但我們看到強勁需求被壓抑的證據：截至 2022 年 1 月，我們夏季旅遊的訂房晚數較 2019 年同期多出 25% 以上。」

Airbnb 第四季純益 5500 萬美元，為首次第四季獲利，雖然較前季下降，但與 2020 年第四季淨損 38.9 億美元相比已是天壤之別。

因應美國勞動模式轉換為遠程工作，Airbnb 花費大量時間聚焦「旅行革命」，因此 Airbnb 表示，過去兩年的平均旅行時間長度增加約 15%，目前 7 日以上的住宿時間在總訂房晚數上占比近一半。

與此同時，以旅行時間分類，28 晚以上的長住持續是成長最快的類別。第四季續住量在總訂房晚數中佔比 22%，較 2019 年第四季增加 16%。

執行長 Brian Chesky 在電話會議上表示：「有史以來第一次，數百萬人現在可以到處居住。」Chesky 近期宣布將入住不同 Airbnb 住處，每隔幾周就切換住所，目前他住在邁阿密。