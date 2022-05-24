〈美股盤後〉美股喜漲！小摩點火銀行股狂歡 VMware飆近25%

美股本週開局良好，美國總統拜登週一 (23 日) 鬆口考慮取消部分中國關稅，摩根大通 (小摩) 上修財測，市場情緒有所提振，銀行股狂歡，博通傳出擬收購 VMware 後，VMware 噴漲近 25%，四大指數終場齊揚，標普從熊市邊緣回升 1.86%，道瓊收漲超過 600 點，迎 2 週多以來最佳單日表現。

政經方面，今年的世界經濟論壇 (WEF) 開幕前，國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 發文表示，烏俄戰爭破壞人們生活，拖累經濟成長，惡化通膨，全球經濟正面臨「自二戰以來的最大考驗」。

拜登政府週一傳出考慮動用緊急柴油儲備，遏制供應短缺和不斷上漲的燃油價格。

此外，白宮經濟顧問迪斯 (Brian Deese) 上週日 (22 日) 表示，美國經濟可能陷入經濟衰退，但與全球其他地區相比，美國仍表現良好，經濟正處於轉型，更有機會實現軟著陸。雖然拜登政府試圖安撫市場，但摩根士丹利和橋水警告，投資人現在對股市轉樂觀還為時過早，因為經濟增長風險才剛剛出現。

地緣政治方面，美國總統拜登週一透露，美方正考慮取消對中國的一些關稅壁壘，這些關稅都是上屆 (川普) 政府加徵的。美國財政部長葉倫上週證實，她正敦促拜登政府取消損害美國消費者和企業利益的關稅。

美日峰會週一登場，拜登前往東京皇居會晤日本德仁天皇，接著與日本首相岸田文雄首次進行面對面會談，並啟動「印度太平洋經濟架構」 (IPEF)，創始成員國有 13 國，但台灣未被納入。拜登指出，美方願提供軍事防衛台灣，同時強調美國對台政策並未改變。中方則呼籲拜登要謹言慎行。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.25 億例，死亡數突破 627 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 117 億劑疫苗。

新冠疫情之外，猴痘 (monkeypox) 病例全球悄悄升溫，世衛組織已在 12 個國家確認 92 例確診和 28 起疑似病例，比利時 20 日開全球第一槍，要求猴痘確診患者強制隔離 21 天。

週一 (23 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全數收紅，金融、能源和資訊科技股高歌猛進。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.01%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.39%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.032%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.20%。

道瓊成分股幾乎全漲。摩根大通 (JPM-US) 大漲 6.19%；Visa (V-US) 上漲 4.29%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.78%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.33%；陶氏化學 (DOW-US) 跌 0.91 %。

費半成分股逾半揚升。ASML (ASML-US) 上漲 4.09%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.26%；美光 (MU-US) 上漲 1.00%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.84%；AMD (AMD-US) 上漲 1.68%；德儀 (TXN-US) 漲 0.071%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.22%；高通 (QCOM-US) 漲 0.40%。

台股 ADR 連袂收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.79%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.06%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.60%。

企業消息

摩根大通 (JPM-US) 攀升 6.19% 至每股 124.60 美元，創下 2020 年 11 月以來最大單日漲幅。摩根大通週一調升全年淨利息收入 (NII) 預期，確認今年可實現 17% 有形資本股東權益報酬率 (ROTCE)，此喜訊激勵花旗等其他銀行股同步攻高。

雲端運算公司 VMware (VMW-US) 飆漲 24.90% 至每股 119.43 美元。晶片製造商博通 (AVGO-US) 下跌 3.10%。多家媒體報導，博通正談判收購 VMware，估計金額可高達 600 億美元，最快可能在 5 月 26 日前公布。

博通擬求親 VMware 擴大事業版圖。(圖片：AFP)

博通過去 4 年已併購軟體公司 CA 科技 (CA Technologies)、以及賽門鐵克 (Symantec) 的企業安全部門，若能再順利求親 VMware，博通事業觸角也將從半導體領域延伸到軟體，服務項目更加多元。

受到供應鏈混亂與原物料成本上漲擠壓利潤，中國電動車製造商小鵬公布第一季財報虧損高於市場預期且第二季財測也不佳，小鵬 ADR (XPEV-US) 大跌 5.58%，促使中國電動車股週一熄火，蔚來 (NIO-US) 下跌 2.68%，理想汽車 (LI-US) 下跌 2.21%。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.66% 至每股 674.90 美元。根據特斯拉內部備忘錄，上海廠電動車日產量將從週二起達到 2600 輛，較週一產量增加一倍以上。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.01% 至每股 143.11 美元。市場傳出蘋果為避免封控和供應鏈等諸多不確定性，要求鴻海旗下富士康的鄭州廠提前 2 個月招工。另外，《華爾街日報》近日報導，蘋果正加速「去中國化」，計劃在越南及印度建立新的供應鏈，成為未來代工重心。

滴滴 ADR (DIDI-US) 股價下跌 4.00% 至每股 1.44 美元，逼近歷史低點 1.37 美元。滴滴計劃在 6 月 2 日或之後向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 Form 25 表格，申請從紐約證券交易所下市，預計在提交後 10 日左右生效。

全球咖啡連鎖店星巴克 (SBUX-US) 上漲 0.041% 至每股 73.42 美元。繼麥當勞 (MCD-US)、埃克森美孚 (XOM-US) 後，星巴克宣布加入退出俄國市場的行列。星巴克在俄國有 130 家分店，約占公司年營收不到 1%。

經濟數據

4 月芝加哥 Fed 全國活動指數報 0.47，前值 0.36

華爾街分析

Markets.com 市場分析師 Neil Wilson 點評，拜登訪日韓的談話，特別是有關關稅的評論，可能短暫提振市場樂觀情緒，儘管標普自 2020 年 3 月以來首破 10 年均線且市場現金充足，但僅憑拜登談話就想讓美股遠離熊市，這是不夠的。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師 Hugh Gimber 表示：「今年投資人同時面對好幾個問題，諸如高通膨、中國封控、供應鏈和烏俄戰爭等，這些問題通常會各別成為某年焦點，但現在市場不得不同時應對，而這加劇了波動性。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主