〈美股熱門股〉小鵬P5電動車進軍歐洲 力拚特斯拉Model 3

中國電動車製造商小鵬汽車（XPeng）周四（10 日）表示，已開放丹麥、荷蘭、挪威、瑞典 4 個歐洲國家預購 P5 智慧電動車，成為該公司拓展歐洲版圖的重要里程碑，力拚競爭對手特斯拉的 Model 3。

小鵬汽車推出的 P5 電動車售價低廉，在中國售價最低只有 2.5 萬美元（約新台幣 71 萬元），使其在平價電動車市場中深具吸引力。

不過歐洲版的 P5 與中國版略有不同，歐洲版 P5 配置的自駕輔助系統為 Xpilot 2.5，略比中國版 P5 的舊，此外歐洲版 P5 也沒有光學雷達（LiDAR）技術，但 Xpilot 2.5 不需依賴光學雷達技術運作。

小鵬汽車副總裁何濤在記者會上表示，P5 進入歐洲 4 個主要市場是兌現公司的承諾，每一款新型電動車皆達到新的技術水準，P5 將為歐洲客戶帶來許多不同功能，期待能在市場上奠定長期客戶。

對美國電動車龍頭特斯拉 (Tesla) 來說，在歐洲市場無疑多出一位競爭對手，特斯拉的 Model 3 雖然在歐洲銷售亮眼，不過售價為 4.5 萬美元（約新台幣 127 萬），價格高出小鵬 P5 許多。

此外，小鵬汽車同日也宣布將在荷蘭開設海外第二家門市，並計劃今年將在荷蘭再開一家門市。小鵬汽車過去一年內一直耕耘歐洲市場，去年 8 月旗下旗艦款 P7 智慧電動車開始在挪威銷售，主因是挪威電動車普及率逾 90%，是進軍歐洲市場的理想起點。

截稿前，小鵬汽車 (XPEV-US) 股價似乎未受消息提振，盤中下跌 9.91%，每股暫報 25.8 美元，特斯拉 (TSLA-US) 下跌 5.14%，每股暫報 814.79 美元。