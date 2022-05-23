以史為鑑：美股已反映大部分衰退顧慮 可能還有7-13%的下跌空間

對美股交易員來說，好消息是美國經濟衰退的預期幾乎已完全反映在股市中。但壞消息是：如果歷史可資借鏡，它並不是 100% 的保證。

根據 Truist 聯席投資長勒納 (Keith Lerner) 的最新分析，隨著標準普爾 500 指數從 1 月 3 日的歷史高點下跌約 19% 至 3901 點，市場已有效地消化了 60% 至 75% 的衰退可能性。

勒納採用溯自 1948 年的衰退前後歷史平均值和跌幅中值估計，標普 500 指數較當前水準還有 7% 至 13% 的下跌空間。他指出，從歷史上看，指數在經濟衰退期間平均下跌 29%，中位跌幅為 24%。

他警告：「這將使本就難以置信的殘酷市場感覺更糟。當然，市場表現也可能會超過平均水準。」

有些歷史觀點現在很重要，因為投資組合繼續受到一系列擔憂的打擊。例如持續的高通膨水平、鷹派的聯準會 (Fed) 以及零售商沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US)、目標百貨 (Target)(TGT-US) 和羅斯商店 (Ross Stores)(ROST-US) 的糟糕財報。

標普 500 指數上周創下網路泡沫破滅以來最長的單周跌幅。與此同時，其他主要指數也同步走跌。

那斯達克綜合指數進一步深陷熊市，以科技股為主的那指較 2021 年 1 月 19 日的歷史高點下跌 30%。雖然道瓊工業平均指數尚未加入熊市的行列，但它正處於修正之中，較高點下跌超過 10%。

勒納為陷入困境的交易員提供了一個小小的亮點：「一旦股票在經濟衰退期間跌至低點，平均一年的遠期回報率為 40%。」「換句話說，即使股票跌至 3400 點，以平均回報率推算，股指將上看 4800 點。要記住的另一件事是，股票往往會在衰退結束前幾個月觸底，而且通常是在達到悲觀情緒的高峰時。而且當時投資人都會想：『我看不出市場有上漲的原因，所有的訊息都是負面的。』」

因此，在當前的環境下，可能保持樂觀態度會比較好。