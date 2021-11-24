小鵬汽車強化國際戰略 著眼歐洲

周三 (24 日) 外媒報導指出，小鵬汽車(XPEV-US)（09868-HK）副董事長兼總裁顧宏地在接受外媒專訪時表示，作為一家專注於尋找全球商機的企業，希望從長期營運來看，能做到交車數量地區平衡，一半來自中國，一半來自中國以外的國家。

不過顧宏地沒有提供達到這個目標的具體時間。他同時提到，小鵬汽車將在今、明兩年擴大對國際市場的投資，預計明年將進入瑞典、丹麥和荷蘭。

小鵬汽車公布 2021 年第三季財報，內容顯示雖然面臨晶片不足的挑戰，但小鵬汽車在第三季仍繳出不俗的成績單，該季營收達人民幣 57.2 億元，預期人民幣 52 億元，年增 187%。

不過虧損人民幣 15.9 億元，超出市場預期的人民幣 11.77 億元，去年同期淨虧損則是人民幣 11.5 億元。

另一方面，小鵬汽車交車數量再創新高。今年第三季，小鵬汽車總交車數達 25666 輛，較去年同期的 8578 輛成長 199%；當中小鵬 P7 交車數達 19731 輛，創下季度新高。

顧宏地透露，第三季的交車數接近 2020 年全年的交車數，年初至今的交車數是去年全年交車數的兩倍多。

同時，小鵬汽車毛利率大幅提升。2021 年第三季毛利率為 14.4%，去年同期為 4.6%，今年第二季則是 11.9%。

小鵬汽車預計第四季營收介於人民幣 71 億～75 億元，年增率約 149%～163%；交車數將在 34500～36500 輛間，年增率約 166%～182%。