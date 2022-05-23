〈國泰金法說〉國壽Q1金融資產未實現損益轉負 金控每股EV達91元創新高

國泰金 (2882-TW) 今 (23) 日舉行線上法說會，受到資本市場波動影響，國壽第一季金融資產未實現損益轉為負 747 億元，單季蒸發 1768 億元；國壽今天也公布隱含價值 (EV)，換算為國泰金每股 EV 約 91 元，創歷史新高。

國泰金今 (2022) 年第一季稅後純益為 344 億元，較去年同期減少 40%，每股純益為 2.6 元，國泰金發言人鄧崇儀解釋，主要是因去年金融市場上行，投資收益高基期所致，但強調今年第一季的稅後獲利仍為歷史同期次高。

國泰金指出，今年以來，資本市場債券利率顯著提升及股市下修，影響淨值，截至第一季，金控帳面價值降至 7669 億元，單季大減 1471 億元；普通股每股淨值也從去年底的 61.5 元降到 50.3 元。

各子公司來看，鄧崇儀表示，國泰世華銀行存放款穩健成長，資產品質良好，存放利差提升，淨利息收入年成長 10%；而手續費淨收益年成長 15%，由財富管理、信用卡及聯貸手續費淨收益成長所帶動。

值得注意的是，海外獲利今年第一季掉到只剩 27 億元，較去年同期明顯下滑 24%，也使得海外獲利佔全行稅前盈餘占比降到 33.3%，遠低於去年同期的 48.7%。

國泰人壽部分，避險前經常性收益率為 2.83%，較去年同期的 2.79% 上升，今年以來海外債新錢收益率也上升，4 月新錢投報率達 4.11%，有助於提升經常性收益。而避險後投資收益率達 4.7%，收益率會比去年同期的 6.31% 下降，主要還是去年投資收益墊高基期，但今年第一季的投資收益率仍為歷年同期次高。

此外，市場債券利率彈升顯著、股市回落修正，影響淨值及金融資產未實現損益，國壽第一季金融資產未實現損益轉為負 747 億元，單季蒸發 1768 億元。

不過鄧崇儀強調，若 IFRS 17 同時以公允價值衡量資產與負債，負債減幅超越資產，去年 9 月至今年第一季淨值增加超過千億元。

保險本業方面，持續價值導向策略，保障型商品 FYP 年成長 21%；投資型保單 AUM 規模超過 7000 億元，市佔率維持第一。

國壽今天也公布隱含價值 (EV)，國壽副總林昭廷表示，截至去年底，EV 為 1.199 兆，增加 550 億，成長率 5%，國壽每股 EV 為 204.9 元，換算成金控股數，國泰金每股 EV 約 91 元，不但遠高於國泰金今天收盤價 52.3 元，且創歷史新高，每股隱含價值常成外資法人長期股票操作的重要參考。