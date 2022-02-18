分析師預計梅西百貨將成假日季業績最佳業者

華爾街預計梅西百貨 (M-US) 將在周二 (22 日) 公布假日季業績時，創下美國百貨公司的最佳銷售額，主要得益於其對電商業務的投資以及保持貨架充足庫存的能力。

分析師表示，該公司能在購物旺季保持供應穩定，因為它使用多個港口接收來自海外供應商提早交貨的服裝和配飾。

這讓梅西百貨與競爭對手 Nordstrom Inc (JWN-US) 的預期形成鮮明對比，因為占 Nordstrom Inc 銷售額三分之一的 Rack 折扣商店部門的業績不佳，使華爾街對其近期前景持謹慎態度。

零售分析師 Jane Hali 說，「Nordstrom 是最早進入數位戰略的業者，但梅西百貨已經迎頭趕上，而且做得更多更好。它採用一種更靠數據帶動、更有紀律的方法來管理各方面業務。」

分析師還預計，已經收到激進投資客收購要約的柯爾 (Kohl"s Inc)(KSS-US) 將受惠於較低的折扣以及與絲芙蘭 (Sephora) 美容連鎖店的合作，但懷疑其電商業務的實力。

梅西百貨上季新增 440 萬個客戶，比疫情前水平增加了 28%，其中約三分之一的客戶是在數月後回頭造訪。摩根大通分析師表示，梅西百貨的市占率出現提升，J.C. Penney 和 Belk 退步。

由於其會員方案吸引了數百萬年輕客戶，梅西百貨的每季線上銷售額已成長近 2 年。它正計劃推出一個特別市場來鞏固這股動能，讓第三方賣家可以在該市場出售其不經營的品牌，以協助擴大其客戶群。