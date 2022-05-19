盤中零股交易上路一年成效卓著 小資族最愛三檔個股出列

為利年輕人及小資族群投資台股，並活絡零股交易市場，證券市場 2020 年 10 月 26 日開始實施盤中零股交易，金管會今 (19) 日公布，實施一年成效卓著，今 (2022) 年前 4 月投資人最愛的三檔盤中零股交易股，分別為台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW) 與台灣 50(0050-TW)。

金管會表示，經觀察盤中零股交易制度實施一年，從 2020 年 10 月 26 日至 2021 年 10 月 31 日開始，上市零股日均成交金額 19.34 億，約占集中市場成交金額 0.52%，其中，盤中零股日均成交金額 17.4 億，占 0.46%，較上線前，也就是 2020 年 1 至 9 月的盤後零股日均成交金額 2.23 億元顯著提升。

另外，上櫃零股日均成交金額 2.71 億元，約占櫃買市場成交金額 0.38%，其中盤中零股日均成交金額 2.40 億元、占比 0.34%，亦較上線前盤後零股日均成交金額 0.54 億元、占比 0.11% 顯著提升。

金管會表示，盤中零股交易制度上線後，零股成交戶數大幅成長，上市零股成交戶數由上線前約 32 萬戶成長至 89 萬戶、上櫃則由約 35 萬戶成長至 92 萬戶，其中 30 歲以下年輕族群成長幅度最大，上市占比由 21.10% 成長至 26.8%，上櫃亦由 10.31% 成長至 18.81%，相較零股上線 1 年同期間之整股年齡層占比，上市櫃 30 歲以下族群約為 15.8% 及 14.93%，顯示新制實施有助年輕及小資族參與股市。

拉長時間看到今年 4 月，零股交易成交戶進一步成長至 121 萬戶，成長幅度近 36%，30 歲以下占比更拉高到 28.93%，是否顯示投資人趁台股回檔，透過零股交易大量進場撿便宜，證期局主秘黃厚銘表示，沒有相關證明顯示與市場波動有關，還得再觀察。

至於投資人最愛的上市盤中零股交易標的，金管會表示，以權值股、高價股與金融股居多，台灣 50 成分股的成交金額占比達 68%；另上櫃盤中零股交易標的，則以生技醫療與科技類股居多，成交量占比約 47.82%。

個股來看，台積電占比達 44.13%，大幅領先排名第二聯發科 (占比 7.08%)、以及排名第三的台灣 50ETF(占比 4.5%)。

金管會表示，盤中零股交易可增加投資人於盤中交易時段買賣零股管道，亦便利年輕人及小資族群進行投資，將資金進行有效的利用，以達普惠金融之目的，惟提醒投資人仍應審慎評估交易成本及自身財力情況，並應瞭解公司財務業務等基本面狀況，注意相關投資風險。