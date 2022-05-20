〈紐約匯市〉避險資金湧入 日圓、瑞郎彈升 美元挫跌至兩周低點

美元指數周四 (19 日) 再度挫跌至 2 周低位，延續自 20 年高點下滑態勢，資金湧入同樣是避險貨幣的日圓和瑞郎，且隨著逢低買盤進駐，今年受強勢美元打壓的主要貨幣普遍上漲。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.90%，報 102.88，是 5 月 5 日以來最低。

隨著全球金融市場震盪加劇，美元兌日圓和瑞郎等避險貨幣大幅下跌，在市場充滿壓力或風險之際，日圓和瑞郎往往會吸引資金流入。

不過，美元兌澳幣和紐元在內風險貨幣也表現不佳，今年受強勢美元干擾，這些貨幣走勢不振，歷經數月大跌後，終於吸引買盤進駐。

豐業銀行 (Scotia Bank) 首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示：「投資人可能已經受夠了美元，企圖分散風險，尤其是在美債殖利率上升對美元的支持已經達到極限的情況下。」

經濟數據方面，美國公布上周初領失業金人數意外上升，新增 21.8 萬人，為今年 1 月以來最高，但勞動力市場依舊吃緊。另一方面，5 月費城製造業指數自前月的 17.6 大幅回落至 2.6，遠遜預期，且創 2020 年初以來最低。

美元兌日圓貶 0.37% 至 127.81 日圓，盤中最低貶至 127.03，是 3 周以來最低，美元兌瑞郎貶 1.64% 至 0.9718 瑞郎，為 2 周低點。

儘管如此，仍有分析師警告不要過度解讀美元的下跌。

Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 說：「儘管各個資產領域避險情緒濃厚，美元今日仍廣泛走低，但是否代表美元的避險地位就此下滑？很可能不是。」

瑞士央行總裁 Thomas Jordan 周三表示，若通膨壓力持續，瑞士央行準備採取行動，這番言論也為瑞郎和歐元帶來支撐。

歐元兌美元升 1.14% 至 1.0580 美元，創逾一周新高，投資人消化了歐洲央行 (ECB) 近期積極緊縮政策的可能性。

歐洲央行 4 月會議紀要顯示，央行管理委員會普遍同意在第 3 季結束購債計畫，並支持最快 7 月升息 25 個百分點。

其他主要貨幣齊步上漲，英鎊兌美元升 1.01% 至 1.2462 美元，澳幣兌美元升 1.30% 至 0.7046 美元，紐元兌美元升 1.35% 至 0.6382 美元。

截至台灣時間周五 (20 日) 約 6:00 價格：