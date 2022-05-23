快找發票 1-2月期發票大獎還有7張未領 有人只花76元就對中1千萬

尋找幸運兒！根據財政部統計，111 年度 1-2 月期統一發票，包括 1000 萬元特別獎、200 萬元特獎共有 7 張至今無人兌領，其中特別獎有一張只花 76 元購買食品就幸運中了千萬大獎，特獎也有人只花 65 元在超商消費就獲財神爺眷顧。

財政部公布 111 年 1-2 月期的統一發票中獎清冊，其中 1000 萬特別獎共開出 11 張，但目前仍有 3 張迄今仍等不到中獎人出面兌領，這三張中獎發票都是由高雄市的店家所開出。

這 3 張無人兌領的發票中，其中一張消費者只花 65 元，在 MLD 台鋁生活商場購買食品就對中 1000 萬大獎；另一張則是從高雄市三民區大豐二路的統一超商開出，消費者花費 139 元購買食品。另外，高雄市岡山區人壽里柳橋西路的盈俞服飾行也開出千萬元大獎發票，消費者共花了 7616 元，是金額較高的一筆消費。

至於 200 萬元特獎，本期共開出 12 張，截至目前為止共有 4 張還在等得主來兌領，其中 3 張是由南部店家所開出，消費金額最低的是由台南市安南區安昌街的統一超商所開出，消費者花 65 元買菸。

另外，台南市安平區的統一超商同樣開出 200 萬元特獎，消費者花費 125 元購買食品；另一張則是從屏東潮洲鎮燒冷冰店家開出，消費者花費 110 元購買食品就對中特獎。

財政部提醒，111 年 1-2 月期統一發票兌獎期限到 7 月 5 日截止，呼籲民眾記得在兌獎期限前完成兌獎，以免與財神爺擦身而過。