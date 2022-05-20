〈東元股東會〉電動車主要客戶Q4開始量產 明年出貨量顯著成長

東元 (1504-TW) 近年搶攻電動車商機，總經理范炘今 (20) 日表示，除了印度、歐洲等海外地區開始接觸、送樣外，主要客戶產品將於第四季至明年進入量產，看好明年出貨量將優於今年，國內部分則爭取國產電動巴士動力系統逾 8 成市占率。

范炘表示，明年電動車出貨量會比今年多，原因在於許多車廠、中型商客戶，量產時程估落在第四季至明年，整體取單狀況，因為客戶陸續進入試量產與放量階段同步成長。

國內市場方面，范炘指出，目前以電動巴士為主並配合政府政策，相關專案逐步展開，除了與華德動能合作外，東元持續爭取其他電動巴士公司合作案，可望爭取國產電動巴士動力系統 8 成以上市佔率。

另外，東元旗下機電系統暨自動化事業群，將持續推展先進動力控制及機電整合，尤其在電動車動力系統方面，會擴大 OEM 代工商機，目標成長 6 成以上。

海外市場部分，范炘表示，印度市場除了與當地車廠洽談合作外，也有國際廠商來詢問合作可能性，目前已積極進行送樣、測試，期望爭取更多商機，不過乘用車市場競爭激烈，還處於初期階段，離取單還有一段距離。

據了解，東元印度市場已送樣給兩家車廠測試，若送樣順利，隨著東元印度廠年底投產，首批有 500 台訂單將量產。

歐洲市場也有進展，東元有與部分車廠初步接觸，范炘坦言，車廠作業漫長，對於產品要求很多，需要經過很多的修正與調整，但仍看好對公司來說是很大的機會，也具有挑戰性。