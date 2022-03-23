東元三大事業群本季營收年增逾1成 電動貨卡Q4交車

東元 (1504-TW) 今 (23) 日召開法說，總經理連昭志表示，三大事業群營運正向，本季營收都將年增雙位數，本季整體毛利率估 22-26%；另外，台灣物流運輸電動貨卡預計第四季交車、年底前上路。

展望後市，連昭志指出，去年面臨海運、原物料價格高漲，現在又碰到烏俄戰爭，但公司透過製程改善，預期今年毛利率仍有機會逐步往上。

法人預期，東元機電事業群第一季營收有望年增 18-22%、智慧能源 12-16%，智慧生活 25-29%，整體毛利率將落在 22-26%。

其中，東元機電事業群積極布局電動車市場，已在台灣測試 3.49 噸電動貨卡，預計第三季完成車輛研究測試中心 (ARTC) 測試，並於第四季交車、年底前正式上路，將會是國內首輛上路的 3.49 噸電動貨卡；印度市場則送樣給兩家車廠測試，若順利完成測試，加上旗下印度廠完工，有望取得首批 500 台訂單。

另外，電動巴士去年接到近 200 套動力系統訂單，並透過合作車廠開拓日本及泰國市場；東元也加入工業局推動的電動巴士 DMIT Project，獲得 4、5 家車廠採用，預計 2023 年貢獻營收。

董事長邱純枝指出，目前工程、重電等訂單和過去 3 年相比處於相對高點，預期今年會有相當不錯的成長，並持續朝 3 年營收 200 億元目標邁進，儘管東元毛利率每季都會進步，但要回到高毛利時代還需要一段時間。