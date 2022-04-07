〈東元新總座上任〉首要目標先讓集團站穩腳步 壯大三大事業群

東元 (1504-TW) 新任總經理范炘今 (7) 日正式上任，對於營運目標，范炘表示，第一件事會先了解東元，站穩腳步後再壯大三大事業群，逐步拓展國際市場；董事長邱純枝則期望借重他過去在汽車產業的專業，讓集團擦出不同火花。

范炘曾任福特六和汽車總裁，在汽車產業資歷逾 20 年，他提到，絕大部分的企業都會先站穩腳步後，才會跨到未來，因此上任後首要目標，是先了解東元的營運概況，並讓現有的事業群茁壯。

范炘表示，總經理的角色不只是掌握營運，還是個掌舵手，當全體員工往前划時，除了確保速度穩定外，還要帶領方向，此外，東元各事業已經提前布局，未來將進一步進入不同生態系，參與市場競爭。

董事長邱純枝指出，東元在選擇接班人時，除了是專業人員外，也都會加入創新元素，尤其尋找不同企業 DNA 的人才，才能擦出不同火花。過去總經理都會與東元有淵源，范炘應該是近 10 年來從未與東元接觸過的人選。

邱純枝表示，范炘在汽車和車用電子產業具有豐富歷練，工作經驗涵蓋台灣、日本、美國、中國等地區，都是東元國際化和全球化布局的元素，此外，集團去年進行組織改組分為三大事業群，目前也需要策略型成長，期望引進新任總經理的專業，協助東元往前邁進。

東元補充，前總經理連昭志除了續任顧問外，將兼任集團東安資產副董事長，擔負集團資產活化的重任。