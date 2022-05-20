〈焦點股〉中國長三角汽車供應鏈復產 車電概念股開趴

電動車大廠特斯拉上海廠閉環生產、加快復工，市場樂觀看待中國長三角汽車供應鏈本月底有望回復正常水準，車用電子概念股今 (20) 日吸引買盤進駐，車王電 (1533-TW)、橙的 (4554-TW) 盤中股價亮燈漲停，其他包括堤維西、怡利電、和大、同致等車電相關個股漲勢也相當強勁。

車用電子族群今天成為多頭指標，車王電今天盤中股價強攻漲停，達 62.7 元，站上所有均線，終場漲停打開收 62.6 元；橙的股價同步登上漲停板，達 38.8 元。

此外，GPS 模組廠商環天科也亮燈漲停，達 20.15 元，其他包括堤維西、和大、興勤、怡利電、同致、廣華 - KY 等，漲勢都相當凌厲。

受疫情封控影響，上海 4 月份汽車銷售量掛蛋，全市經銷商幾乎處於停業狀態，隨著車市逐步復甦，長三角部分整車企業產能利用率已恢復至 30-50%，預估 5 月底將接近正常水準。

胎壓偵測器 (TPMS) 大廠橙的電子近年來全力拓展歐洲 AM 市場布局，逐步開花結果，橙的 4 月營收 3378 萬元，月減 15.4%，年增 9.37%；累計前 4 月合併營收 1.53 億元，年增 26.23%，主要受惠於中國 OEM 市場維持穩定出貨表現，加上日本、歐洲、美國 AM 市場需求強勁。

車王電旗下華德動能與日本住友商事株式會社合作，開發、設計及組裝符合日本法規的電動化巴士，已外銷至日本，未來可望擴大市場，並拓展至全球。車王電 4 月營收 2.13 億元，月減 7.8%，年減 7.16%，累計前 4 月營收 9.67 億元，年增 20.5%，仍為歷年同期新高。