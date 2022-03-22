〈東元搶綠能商機〉董座：頻繁跳電、電網穩定度堪慮 儲能將成剛性需求

全台停跳電事故頻傳，電機大廠東元 (1504-TW) 董事長今 (22) 日表示，解決跳電是政府課題，台灣不是缺電而是頻繁跳電，加上台電推動儲能示範場域速度緩慢，在電網穩定度有疑慮下，儲能將成剛性需求。

邱純枝認為，這個月發生跳電，顯示國內電網穩定性堪慮，加上台電推動 169MW 示範案場進度緩慢、2025 年後台灣離岸風電將大量併網，不穩定性會增加，而儲能需求將會持續提升且成為剛性需求。

邱純枝補充，未來光儲合一、風儲合一都會是趨勢，而東元在兩大領域中有明確進展，其中，光儲合一方面，東元具備自主設計、建置的能力；風儲合一部分，東元早已布局離岸風電，集團市占率已達 30%，在許多有利條件優勢下，未來有機會爭取風儲合一商機。

針對集團節能減碳目標，邱純枝重申，新目標是 2020 年至 2030 年，集團再減少 50% 碳排放，且 2025 年減碳排進度要達到 3 分之 2；東元減碳範圍將涵蓋關係企業和海外據點，並持續推出低碳產品、環保冷媒材料和減少排放的製程材質等。

東元集團召集東元電機、東元家電、東捷資訊、宅配通、安華機電、東訊等關係企業，參與 2022 智慧城市展，以智慧轉型創造低碳新生活為主題，展示五大區域，包括智慧能源監控平台解決方案、智慧倉流管理解決方案、生鮮低溫智能自取櫃、智慧防疫宅與智慧好宅大平台。