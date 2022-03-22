〈東元搶綠能商機〉轉投資安華儲能在手訂單36MW 逐步貢獻營收

電機大廠東元 (1504-TW) 集團在 2022 智慧城市展中，展示智慧低碳生活 5 大方案，談到綠電，董事長邱純枝表示，觀音二廠已向台電申請 5MW 饋線容量，預計今年先建置 4MW，另外轉投資公司安華儲能訂單量則達 36MW，將逐步貢獻營收，最慢也會在第四季開始認列。

東元觀音二廠已取得台電 5MW 饋線容量，邱純枝表示，預計今年上半年會先建 1-2MW 儲能系統、目標全年建置 4MW，並規劃第三季參加台電 AFC(儲能自動頻率控制) 調頻服務。

邱純枝坦言，建置儲能最重要的關卡是饋線，由於饋線供需失衡，可申請、使用量落差大，加上台電推動饋線速度較慢，是目前業者面臨最大問題。

除了東元廠區建置儲能系統外，集團轉投資公司安華機電也正加速布建太陽能、儲能案場，安華董事長林勝泉表示，公司提供系統整合、整套解決方案等，目前在手完整系統訂單 6MW，最慢第四季開始貢獻營收。

此外，由於目前太陽能電池非常缺貨、交期拉長，為確保今年太陽能電池供應穩定，已有業者先行下定 30MW 訂單，預計今年完成交貨，明年完成案場建置。

至於建置成本，林勝泉指出，1MW 工程費用約 3000 萬元，若配合周邊電力，費用則提高至 4000 萬元，後續還有維運費用，不過一旦完成儲能系統後，1MW 年營收貢獻上看 600-700 萬元。

安華目前也替新北市老人社區建置儲能系統，邱純枝表示，該社區約有 134 戶，是架設智慧社區獨立電網，目前一年減少超過 1.4 萬公斤碳排量。