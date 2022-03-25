台企銀開第一槍 青安房貸利率凍漲「不會不符成本」

因應央行升息，青安房貸利率也應聲喊漲，外界關注青安房貸是否凍漲，減輕民眾負擔，對此台企銀 (2834-TW) 表示，目前承作的青安房貸餘額約 500 億元，就算利率凍漲，也不會不符成本。

中華郵政日前宣告調升牌告利率，使得與二年期定儲利率連動的青安房貸也順勢喊漲，不過再萬物齊漲的年代，朝野立委同步主張青安房貸利率應該凍漲，降低首購自住者的貸款壓力，成為近日市場熱議話題。

財政部 24 日邀請央行、金管會與公股銀開會，研議青安房貸利率的計算方式，考量資金成本對於青安房貸利率是否足額反映目前尚無定論，但今天舉行線上法說的台企銀是第一家公開表態利率凍漲不影響資金成本的公股銀。

台企銀今 (24) 日舉行線上法說，包括房市、資產品質與股利政策成為與會法人關注焦點。

對於房市展望，台企銀表示，預期央行升息與部會打炒房政策，可望讓房市略為降溫，但在經濟成長帶動下、廠商擴廠需求提高、市場資金充裕，預期將為房市提供一定程度支撐，整體而言房市將呈現穩健成長。

在放款策略部分，台企銀表示，在金管會調升不動產放款風險權數後，考量資本適足率與授信風險，未來房貸將聚焦自住型房貸。

台企銀今天法說公布 2021 年第四季營運概況，受惠於美國聯準會升息議題及該行去年獲利能力與資產品質顯著提升，推升股票獲得市場買盤支撐，使股價表現相對穩健。

台企銀去年稅前淨利 58.02 億元，較前年同期成長 7.74%，且資產品質持續優化，去年 12 月逾期放款比率 0.28%、備抵呆帳覆蓋率 422.69%，至今 (2022) 年 2 月逾期放款比率降至 0.20%、備抵呆帳覆蓋率提升至 615.67%。

