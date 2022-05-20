〈東元股東會〉台電示範案市占逾3成 今年儲能容量100 MW目標將達陣

東元 (1504-TW) 董事長邱純枝今 (20) 日股東會會後表示，受惠台灣再生能源政策，看好今年儲能容量目標 100MW 將可順利達陣，預期 2025 年前國內儲能商機可達 1500 億元，東元在台電示範案市占率已達 3 成，未來營運可期。

對於儲能進展，邱純枝指出，目前私部門的儲能容量已經達到 30-40MW，同時也完成 PCS 國產化生產目標，家用、社區型儲能系統元件及監控系統都有在審慎評估，並進一步深化商機。

台電規劃建置 160MW 儲能案場，其中，龍潭超高壓變電所儲能系統是全台規模最大案場，東元今年以 26 億元得標，並將與國際儲能龍頭廠 Fluence 合作建置，預計明年完工啟用，規模達 60MW，其佔台電自建儲能容量比重 37.5%。

邱純枝預期，從整體儲能商機來看，2025 年國內市場規模可達 1500 億元，以東元在台電示範案中有超過 30% 市佔率，相信在其他案件取得 20-30% 市占，是相當有機會、也值得期待。

邱純枝補充，除了台電、私部門訂單持續成長外，由於每個案子金額不同，約落在 7000 萬元至 1 億元，今年取單不會一次完工，可能會分幾年，也希望儲能業務可以每年順利成長。

至於資產開發部分，邱純枝指出，目前松江路大樓興建案的工程難度確實要高，加上建造成本上漲，不過工程進度仍可以掌握；新北新莊廠持續與政府溝通中，雖然公司想法與主管機關有落差，但仍會持續推展。