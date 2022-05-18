英國4月CPI升至9% 寫40年以來新高

英國 4 月份通貨膨脹率升至 40 年以來最高，增加了政府和央行採取行動的壓力。

根據國家統計局 (ONS) 周三 (18 日) 公布數據，英國 4 月 CPI 年增 9%，為 1997 年開始計算以來新高水準，並高於 3 月份所創的 30 年高點 7%。統計局估算，這一數字是自 1982 年以來最高。

全球才剛從疫情的破壞復甦，但中國實施的嚴格防疫封控，以及俄羅斯入侵烏克蘭，進一步加深了供應鏈危機，並導致全球價格攀升。

對英國來說，能源價格漲勢尤其嚴重。英國天然氣與電力市場辦公室 (Ofgem)4 月將能源價格上限調升了 54%，而英國央行預計，到 10 月份價格還將進一步上漲 40%，汽車燃料價格也已衝上歷史新高。

英國財政大臣蘇納克 (Rishi Sunak) 表示，今天的通膨數據是由 4 月份能源價格上限上調推動的，政府正在力所能及的地方提供重大支持，並隨時準備採取進一步行動。

最新的指標符合英國央行的預測。央行預測今年通膨率將高達 10%，並警告這可能使經濟陷入衰退。

英國央行 5 月升息，將基準利率由 0.75% 上調至 1%，是連續第 4 次升息。央行總裁 Andrew Bailey 暗示，他還將升息以遏制通膨，即使這會導致經濟衰退。