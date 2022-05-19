國泰金女性員工高達七成 李長庚爆料面試偷放水

國泰金控 (2882-TW) 總經理李長庚今 (19) 日出席女力技術年會致詞時表示，國泰金有 5 萬多位員工，將近七成是女性，高於本國銀行的 60.22%、外商銀行的 68.1%，他透露，「因為每次面試新進同仁時，都會偷偷加分、偷偷放水。」女力的培力主軸是國泰金營運發展重中之重。

李長庚表示，外界認為女性相對弱勢，在很多工作及機會上需要保障名額，女性在金融業不只撐起半邊天，在國泰金 5 萬多位員工中，有將近 7 成是女性，據金管會統計，到 2021 年底，本國銀行女性從業人員占 60.22％，外商銀行女性更占 68.1％。

李長庚進一步指出，很多人知道台灣選舉有女性保障名額，可能認為女性是弱勢的族群，所以要保障名額。他還說，「我偷偷的告訴大家一個不能公開的公開秘密，每次在面試新進同仁的時候，我都會對比較弱勢的族群，偷偷的放水、偷偷的加分，聽說很多金融業的主管也都一樣，很努力的想要維持職場生態的平衡，這也就是為什麼女力在金融業會這麼強大壯盛。」

李長庚表示，女性之所以願意到金融業來發展，「適性」是最主要的原因。很多國際顧問公司發佈全球人才趨勢報告，尤其現在面對疫情更多元的挑戰下，亞洲員工很重視自己對公司的貢獻、可以獲得認同、在工作上可獲得成就感、工作內容有趣、在工作中有學習新技能的機會。

李長庚說，疫情爆發以來，新冠肺炎改變全世界，讓更多人開始探索生命的意義、更好的生活方式與工作模式，當然也影響企業的營運模式、用人取才，以及組織韌性的建置，這些改變一個很重要的因子，就是「科技」。尤其數位科技大量運用，金融業都在談數位轉型、新創、Fintech，都在檢視到底有沒有足夠的數位人才、要怎麼建立可長可久的數位文化。

李長庚提到，今年是國泰金控集團創業 60 周年，國泰金控董事長蔡宏圖在年初的新春談話中，定調「科技創新」和「企業永續」作為國泰金下一個階段發展的兩個核心基礎，所以未來要將科技和 ESG 貫穿在每一個營運環節，國泰金控的女力技術年會剛剛好就是這兩者完美的結合，國泰金控 ESG 三個主軸：「健康、氣候和培力」，女力就是他們培力主軸項目的重中之重。

國泰金希望建立強大數位團隊跟數位文化，持續吸引人才加入，從 2016 年開始持續投入資源建立數位數據相關的組織，目前有幾百位相關的人才加入，從事數位數據跟科技相關的工作，這裡面女力的佔比超過一半，女性主管逾 4 成。