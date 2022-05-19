高速公路口搶人 鴻海反常擴大招工原因

今年 5 月，全球最大 iPhone 生產基地鄭州富士康一度因在高速公路路口搶人衝上熱搜，原因是疫情迫使蘋果 (AAPL-US) 訂單轉移，鄭州富士康用工高峰提前到來，招工返費獎金也隨之不斷加碼。

在鄭州港區富士康，很多員工每天必經的招募中心，一輛輛大巴送來一批批求職者，這些勞工會被送上 iPhone 12、13 系列產線，甚至可能作為 iPhone 14 系列儲備勞工。

陸媒《財經天下》周刊報導，一名富士康員工說：「返費都到（人民幣）9,500 元左右了，（招募中心）進出幾千人都正常」。往年只有在 7、8 月蘋果趕生產下一代 iPhone 時，返費額度才會達到萬元上下。

一名接近富士康人士也向《財經天下》證實用工需求大、繼續擴招的說法，「今年訂單本來就多，再加上到 6 月馬上又會有一大批人達到返費獎勵條件，拿完錢就離職，一線工人缺口仍然很大」。

根據上述接近富士康人士的說法，主要是新冠肺炎疫情導致多地工廠面臨不確定性，造成今年很多蘋果訂單都轉至鄭州。

今年 3 月，深圳疫情迫使富士康暫停龍華廠和觀瀾廠區生產。作為 iPhone 另一大生產基地的深圳兩大廠區停工，讓鴻海集團 (2317-TW) 不得不緊急調配生產，鄭州富士康因此承接部分生產任務。

隔月，蘋果第二大組裝廠和碩 (4938-TW) 的昆山和上海廠區，也因當地疫情短暫停工，緯創 (3231-TW) 也面臨類似窘境。

上述接近富士康人士表示，蘋果雖推動鴻海集團在海外布局，例如印度，但印度只能負責一些中低階 iPhone 組裝，且當地勞工生產力較低。因此，高階 iPhone 訂單仍以中國生產基地為主。