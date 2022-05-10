國泰金前4月稅後純益達440億元 創歷史次高

國泰金控 (2882-TW) 今 (10) 日自結 4 月稅後純益 97.4 億元，累計稅後純益 439.5 億元，較去年同期減少 38.3%，累計 EPS 達 3.33 元。國泰金說明，主要是去 (2021) 年金融市場上行，投資收益高基期所致，今年前 4 月獲利仍創歷史次高。

若以各子公司來看，國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券累計稅後純益仍創歷史次高，國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史新高。

國泰人壽 4 月稅後純益 76.8 億元，累計稅後純益達 335.7 億元，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致。國壽表示，今年以來投資操作平穩，避險成本大幅改善，保險本業營運穩健，整體財務表現維持良好。

俄烏戰事膠著，然 4 月份國泰人壽預定收取之 390 萬美元俄羅斯公債利息已悉數於 5 月初入帳，顯示迄今俄羅斯尚具償付意願及能力。國泰人壽根據內部風險管理政策及會計公報原則，已於 2 月份保守評估俄羅斯部位利息及本金之不確定，並依 Stage III 提列預期信用損失，故 4 月未調整減損預期，後續仍將視事件發展及信用風險變化，檢視是否增提或回收。

國壽外匯價格變動準備金亦連續第四個月淨提存，餘額已達 300 億元以上，創歷史新高。此外，國泰人壽 RBC 逾 350%，顯示資本水準及財務實力強健。

保險本業方面，國壽 4 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 111 億元及 34 億元，為業界第一。

國泰世華銀行部分，4 月稅後純益 20.5 億元，累計稅後純益 89.2 億元，較去年同期成長 7%。主要是 4 月因反應央行升息 1 碼，且房貸、企業及小額信貸等放款量均穩定成長，累計淨利息收入較去年同期增加 12%；受惠保險商品銷量成長，累計淨手續費收入年成長 12%。4 月底逾放比率為 0.08%，備抵呆帳覆蓋率為 1952%，資產品質維持穩健。

信用卡有效卡數持續維持市場第一，截至 4 月底達 547 萬張，較去年同期成長 6%，主因申辦本行信用卡客戶增加及卡友動卡率提高所致。主力信用卡 CUBE 卡，在原本的三大權益方案外，第二季更推出網銀 App 領取優惠功能，同時祭出刷卡滿額抽獎活動，刺激卡友消費，因此持續提升整體手續費收入。

國泰產險 4 月稅後純益 0.1 億元，累計稅後純益 8.4 億元，較去年同期成長 13%。單月獲利減少，主要是有數件大型商業賠案影響。且投資績效在投資團隊動態調整投資組合因應市場波動下，仍維持良好表現。

外界關注的防疫保單方面，國泰產險表示，考量政府防疫政策與疫情持續發展，已經提存相關賠款準備，未來針對疫情發展狀況將適時再調整賠款估計與入帳。

核心業務部分，4 月簽單保費 25.4 億元，累計簽單保費 90.6 億元，年成長 25%。其中佔比最大之車險業務，續保業務穩定成長，累計簽單保費年成長 9%；商業險方面，持續引進法人新業務，火險與工程險皆有優異的成長表現，累計簽單保費年成長分別為 61%、49%。

國泰證券 4 月稅後純益 0.8 億元，累計稅後純益 4.7 億元，較去年同期減少。但是，在台股經紀業務方面，市佔率快速成長，累計前 4 月達 3.83%，較去年同期成長 21%；台股定期定額扣款金額持續成長，累計前 4 月扣款金額較去年同期成長近 9 成，續創新高表現。

國泰投信 4 月稅後純益 1.7 億元，累計稅後純益 5.9 億元，較去年同期成長 22%。近期金融市場受俄烏戰爭持續、通膨、美國聯準會升息、中國大陸封城及台灣疫情嚴峻等不確定因素干擾，4 月台股跌幅 6.22%，投資人心態多轉趨保守，但仍關注全球持續發燒 ESG 投資議題，同步推升國泰永續高股息 ETF 基金 (00878-TW) 及國泰全球智能電動車 ETF 基金 (00893-TW) 兩檔 ETF 基金規模，分別來到 640 億元及 270 億元。國泰投信總管理資產規模持續超過新台幣 1.2 兆元，穩居市場第一。