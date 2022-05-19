〈台股盤後〉量縮收跌276.54點守萬六 多方試圖力挽狂瀾

美股大幅下跌的窘況下，包括台股在內的亞洲股市至下午為止全數收黑，台股今天終場收 16020.32 點，較昨日下跌 276.54 點或 1.7%，市場成交值 2306.6 億元，市場專家認為，大盤目前力拚守住 5 日線，多頭積極力抗賣壓。

台股盤中跌破 16000 點大關，最低點位在 15892.73 點，終場收 16020.32 點，也較昨日下跌 276.54 點或 1.7%，市場成交值 2306.6 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，從種種跡象來看，都顯示多方未棄守台股，包括盤中跌幅收歛，收盤指數拉升到 5 日線附近，同時，大盤下跌過程中，也留下逾 100 點的下影線，包括 OTC 等中小型股也走強，顯示多方積極在台股抵抗賣壓，企圖以築底後再站上月線形成有利攻勢。不過，證券分析師黃漢成說，台股還可能向下探底，操作仍宜保守。

台股今天權值股表現上，台積電 (2330-TW) 下跌 16 元或 2.97%，以 522 元作收，鴻海 (2317-TW) 上漲 0.5 元或 0.47%，以 107.5 元作收，聯發科 (2454-TW) 收盤下跌 10 元或 1.17%，收盤價報 845 元。

至於航運股方面、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 全數收黑，航空類股長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 的個股跌幅各為 3.15 及 1.97%。

光學元件股大立光 (3008-TW) 收盤下跌 2.16%，跌破 1600 元大關，收在 1585 元，玉晶光 (3406-TW) 上漲 0.28%，收盤價報 357.5 元。

對於台股今天的走勢，在各發行公司年報、季報已盡數公布完畢之後，籌碼面的軋空題材如大將 (1453-TW)、晶彩科 (3535-TW)、元太 (8069-TW) 等，今天則大力走強。