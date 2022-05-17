伊爾艾朗再提警告：戰爭引發全面性危機 並非只有通膨、糧食問題

知名經濟學家警告，因俄羅斯入侵烏克蘭引起的西方制裁行動，對全球金融的影響性，可能不輸引爆核武。

安聯 (Allianz) 首席經濟學家伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 在倫敦的一次投資峰會上表示，他認識的多數國家安全人員，都未意識到支付系統遭到破壞，影響有多麼強大。

他表示，與貿易制裁不同，全球支付網路沒有 WTO 這類的全球組織，充當調解人和監管者。人們把某些東西武器化，卻沒有充分考量造成的潛在衝擊。

伊爾艾朗認為，現有以美元為基礎的世界經濟秩序，不會因當前發展而立即崩解，但未來預計會變得更加分散，那些不完全認同西方世界觀的國家，會感受到支付系統武器化出現的脆弱性。

伊爾艾朗已經多次針對烏克蘭戰爭的發展表達憂慮，在近日發布的文章中，他表示，對於大多數國家來說，戰爭的直接經濟後果可能是停滯性通膨，但它只是最顯而易見的一個。

伊爾艾朗引用諾貝爾經濟學獎得主 Michael Spence 的警告，即對許多發展中國家而言，同時發生增長、能源、糧食和債務危機的可能性，高得令人害怕。一旦這一發展變成現實，其影響就不只是單一國家，也不限於經濟和金融範疇。

他認為，政策制定者必須確保，烏克蘭戰爭不會成為毀滅全球的大火，摧毀世界上最脆弱人群的生命或生計。

伊爾艾朗強調，為減少糧食短缺和飢荒風險，必須重建緊急糧食安全緩衝以及相應融資工具，富裕國家政府需提供更多官方援助，包括長期低利貸款或者直接捐贈，避免損害全球經濟福祉。