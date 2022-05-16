充電系統有安全疑慮 特斯拉將召回逾10萬輛中國製電動車

據路透報導，中國國家市場監管總局周一（16 日）公告表示，美國電動車龍頭特斯拉將召回 107,293 萬輛中國製造的 Model 3 和 Model Y，原因是該兩種車型充電系統有過熱疑慮，可能導致觸控螢幕故障等問題，影響行車安全。

當局指出，特斯拉此次召回的車輛生產日期在 2021 年 10 月 19 日至 2022 年 4 月 26 日期間的中國製 Model 3、Model Y，並指出該兩種車型在準備直流快速充電時或在直流快速充電期間，資訊娛樂系統的中央處理器可能無法充分冷卻，導致處理器速度減慢及觸控螢幕遲鈍，嚴重時可能重啟甚至無法顯示。

這些系統故障可能會影響倒車影像、風擋功能、駕駛檔位顯示和指示燈等無法正常運作，有增加車禍事故的風險。中國國家市場監管總局表示，特斯拉免費替車輛升級軟體，確保駕駛人行車安全。

此外，路透同日也報導，雖然上海宣布開始分階段推動企業復工復產，但特斯拉上海廠的完全復工計畫至少已經延後一周。

特斯拉最初的目標是從 5 月 16 日起，上海廠的產量就能回到防疫封控前的每日 2,600 輛。但是，根據最新的備忘錄顯示，上海廠本週仍維持一班制，日產量約為 1,200 輛，如今的目標是從 5 月 23 日起將產量提高至每日 2,600 輛。

一位知情人士表示，特斯拉仍面臨挑戰，該公司很難在「閉環」營運下將工人人數增加一倍。

目前，上海的公司只有在「閉環」營運的情況下才被准許復工。此外，由於上海及周邊地區的供應商工廠和物流尚未恢復正常，原物料供應也存在著不確定性。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 美股開盤前股價略漲 0.04%，每股暫報 769.88 美元。