〈中信金法說〉估美台央行全年升息幅度雙雙上修 但不會急煞車式緊縮

中信金 (2891-TW) 今 (18) 日舉行線上法說會，通膨速度加快、幅度加大，因此預估美國、台灣全年升息幅度都會面臨上修，但不會採取急煞車式的緊縮，預期經濟會軟著陸。

中信金自結 2022 年第一季稅後純益為 162.92 億元，季成長 110.8%，但受資本市場波動影響，年減 17.3%，稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 16.51%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.93%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.84 元。截至 3 月底，金控資本適足率為 136.2%，雙重槓桿比為

116.2%。

中信銀行放款成長動能強勁，年成長 11.3%，淨利差持續擴大，淨利息收益年成長 16%，信用卡、個金、法金及彩券業務手續費持續成長，降低財富管理手續費受市場因素減少的影響；第一季呆帳成本為 15bps，表現良好。中信銀行資本適足率為 14.74%，普通股資本適足率為 11.56% ，資本水準強健。

談到經濟展望，中信金財務長暨發言人邱雅玲表示，俄烏戰爭、疫情、和中國封城等因素，都讓通膨速度加快、幅度加大，因此預估升息節奏在第三季之前都會加快，美國聯準會全年升息從 7 碼可能拉高到 9 碼，市場上也有人預測上看 10-11 碼。

雖然市場上對聯準會緊縮政策有更大的預期，但是中信金內部認為，聯準會升息速度的拿捏，好比「高速進行的車輛看到前方有障礙物，若剎車踩得太快會翻車，若踩得太慢會撞到障礙物」，因此預估聯準會在通盤權衡通膨、經濟成長、金融穩定後，聯準會官方應該會希望經濟軟著陸，不會採取過於激進的緊縮。

台灣部分，邱雅玲認為，面對輸入性通膨有增無減，新台幣匯率從去年 27.69，貶到今年 5/13 已經貶到 29.8，因此進口物價變貴，顯示輸入性通膨壓力龐大；疫情對台灣內需與消費衝擊下，今年經濟成長率「保 4」難度增加，內部預估 GDP 為 3.5%，考量通膨和景氣的不確定性下，認為台灣央行升息幅度全年 2.5-3.5 碼之間，也是高於中信金內部原本預期的 2.5 碼。

升息太快太猛就會影響金融市場，所以金融市場大幅度修正，那斯達克跌 30%、台股也跌超過 10%，但中信金認為，整體經濟基本面及產業需求還是很穩定，只要後續戰爭、疫情等不確定逐步消退，美國聯準會等央行適度升息穩住通膨，只要不是採取急煞車式緊縮，還是很看好台股後市；此外，看好下半年內需復甦，消費會大爆發、也可望開始出國。

匯率部分，因為出口動能仍在、資金外流，加上若下半年出國開放，外幣需求增加，在在都會使新台幣匯率弱勢，預估短線就是在 30 元左，但年底前則可望走升，預估可望升值到 29-30 元之間。而日圓貶值部分，日本已逐步開放國境，日圓需求會增加，日圓貶值只是短期現象，預估下半年日圓可望往 125 元修正。