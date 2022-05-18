〈元太法說〉Q2迎模組出貨旺季 看今年電子標籤ESL成長性最強

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (18) 日召開法說會，法人關注元太毛利率表現，董事長李政昊說，傳統第二季是閱讀器模組出貨旺季，中長期毛利率可望維持在 40-50% 水準，但元太更追求將電子紙市占率提升，今年看好電子標籤 ESL 需求成長最強。

李政昊表示，預期今年整體電子標籤營收比重將超過電子書閱讀器 (eReader)，不過就閱讀器來看，需求並未受整體消費市場走疲影響，推測原因來自彩色電子紙需求帶動，未來彩色電子紙市占逐步取代黑白電子紙應用的趨勢不變。

法人也好奇中國電子標籤 ESL 導入狀況，李政昊說，大型連鎖零售通路商導入意願較高，以歐美為例，大型連鎖零售商占比達 80%、小型則占 20%，在大型業者積極導入下，普及率提升快速，至於中國市場則相反，因 80% 為小型零售通路，大型連鎖零售商則僅占約 20%，縱使小型業者也陸續導入，但整體滲透率看起來也不顯著。

元太近年擴產皆以上游材料為主，李政昊表示，元太不會再繼續擴充模組產線，將以授權合作夥伴方式擴大模組產能，至於上游核心膜材則還是會以元太自身擴充為主，財務長陳樂群也補充，首季就有部分權利金收入來自後端模組授權，上游材料方面，元太正持續發展 PI、PS、FPL、OCA(光學膠) 等產品應用。

至於外傳元太正與蘋果 (AAPL-US) 開發相關應用，李政昊並未正面回應，僅表示，元太正積極將電子紙應用在桌子、牆壁、車子等各種表面上，但現在還在發展初期，隨著達到經濟規模後，相關發展可望更加成熟、快速，不過元太歷經過去 iPad 衝擊電子書閱讀器後，一定會謹慎規劃擴產事宜。