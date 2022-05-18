〈中信金法說〉防疫險每天理賠500萬元 評估增資中信產險

中信金 (2891-TW) 今 (18) 日舉行線上法說會，對於防疫保單亂象，衍生產險公司可能增資的疑慮，財務長暨發言人邱雅玲表示，中信產險防疫險每天平均理賠 500 萬元，其母公司是台灣人壽，內部確實評估由台灣人壽對中信產險增資，但就算增資，台灣人壽 RBC 仍可維持 300% 以上。

台灣人壽部分，受資本市場波動影響，第一季投資獲利降低，但避險利益增加，台灣人壽第一季稅後純益 92.14 億元，年減 10.5%；但第一季因避險策略規劃得宜加上新臺幣兌美元貶值，除認列避險收益外，3 月底外匯價格變動準備金餘額亦增加到 70.13 億元。

保險本業方面，台灣人壽第一季銷售動能穩健，今年第一季初年度保費收入達 224.06 億元，排名業界第五，展望保單銷售策略，未來將持續專注於銷售保障型及外幣保單，維持穩健及多元的產品策略。

台灣人壽也公布 2021 年隱含價值 (EV) 為 2577 億元，年增 323 億元，人壽每股 EV 為 41.4 元，金控每股 EV 為 13.2 元。

至於各界關切的防疫保單議題，邱雅玲表示，中信產險承保防疫險約 40 萬件，每天理賠金額大概 500 萬元左右，目前加派人手全力處理大量塞車的防疫保單。

邱雅玲進一步指出，內部已在進行各種模擬試算，正在評估是否增資，但因為防疫政策頻頻變動，尚無訂出確切增資金額，由於台灣人壽為中信產險的母公司，一旦增資，將由台灣人壽挹注資金，而台灣人壽目前資本適足率 (RBC) 為 335%，就算對中信產險增資，對台壽 RBC 影響也不大，預估 RBC 還是可以維持在 300% 以上。