正隆盼降電力碳排係數 向政府提五大建言助邁向淨零

政府已經展開 2050 年淨零碳排的路徑規劃，企業也積極進行永續與能源轉型，正隆 (1904-TW) 執行董事蔡東和今 (18) 日表示，所有企業都使用台電的電力，希望政府能協助電力降低碳排係數，同時，蔡東和也向政府提出五大建言，助企業完成邁向淨零的目標。

工商協進會今天舉行「建構永續 DNA 邁向淨零大未來」線上前瞻論壇，蔡東和於會上表示，現在台灣企業都使用台電的電力，但其電力碳排係數為每度電 0.502 公斤 co2 的量，如果電力碳排係數可以大降，每個企業的碳排量自然大降，政府與台電如何提供工業用電的低碳排電力供應，是很重要的重點。

第二，企業勢必要進行能源轉型，但蔡東和指出，卻面臨廠區不足，原有的生產線又不能停，要改建汰換需要場所，然而土地空間供應不足，造成轉換之間的困擾，也是需要政府正視協助的問題。

第三，蔡東和表示，法規面部分，包括環評、風力發電的設立有很多需要突破，才能進行能源做更好轉型。

第四，蔡東和指出，要塑造台灣成為循環再生型社會，就需要在制度面、教育面、資源面、消費面，鼓勵民眾利用再生產品，這也要政府大力推動，未來幾年才能產生低碳成果。

此外，台灣有一大堆生質能廢材料源、農林廢物散落各處，蔡東和建議，台灣可以廣設生質能廢材處理場所，藉此轉換成「固體再生燃料」(Solid Recovered Fuel，簡稱 SRF)，透過「轉廢為能」，提供再生燃料供企業界使用，對企業界減碳有很大助益。

最後，蔡東和指出，很多企業對於減碳，在第一階段都先訂出例如 2030 年要先減碳 30-50% 的目標，但要走到 2050 年零碳排，就需要創新技術的突破，希望政府可以在 2040 年，結合研發單位找出務實的創新技術方法給企業引用，企業才能完成碳中和的最後一哩路。

蔡東和表示，整體來說，希望政府在「低碳電力、土地、法規、推動循環再生型社會、新技術掌握」等五大面向協助企業，企業才有可能在 2050 年完成邁向淨零。